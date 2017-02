Kunta kutsuu koolle keskustelutilaisuuteen esiopetuksen uudelleenjärjestelyistä

Panostus yleisurheilukenttään tietää miljoonainvestointia. Kärsivällisyyden kehitystä ja oman vuoron odotusta on luvassa urheiluväelle

Lempäälän kunnan liikuntapalveluiden tulevaisuutta valotettiin tiistaina 25. lokakuuta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Lähitulevaisuuden muutokset koskevat Hakkaria. Hakkarin luistelujäitä ei tulevana talvena jäädytetä. Syynä ovat Lempäälässä hiihdettävät Hopeasompa-kilpailut, joiden lähtö- ja maalialue sijoittuu kaukalon paikalle. Hakkarin sijasta Suomen Luisteluliiton järjestämä Ice Skating Tour tullaan järjestetämään tänä vuonna Lempoisissa.

Hakkarissa on luvassa muutoksia myös mäenlaskumahdollisuuksiin.

– Hakkarissa on ollut epävirallinen mäenlaskupaikka. Terveysviranomaiset ovat katsoneet, että se on vaarallinen ja siinä paikassa liikkuminen pitää estää, totesi liikuntasihteeri Laura Kekäläinen.

Kunnan suurin panostus lähivuosina on Hakkarin yleisurheilukenttä. 80-luvulla rakennettu kenttä päivitetään pohjia myöden nykyaikaan ja esimerkiksi erityisryhmät huomioidaan jatkossa paremmin. Kentälle tehdään mahdollisesti myös hiihtolajeja palveleva katsomo ja juoksurata laajennetaan 8-rataiseksi, jotta siellä voidaan järjestää kansallisia yleisurheilukilpailuja.

– Kyseessä on miljoonaluokan investointi ja seuraaviksi neljäksi vuodeksi rahat keskitetään yleisurheilukentän rakentamiseen. Sen lisäksi tehdään vain välttämättömiä korjauksia ja hankintoja, Laura Kekäläinen kertoi.

Salibandyseura Lempäälän Sportin toiminnanjohtaja Janne Kuisla kertoi, että nuori seura on kasvattanut pelaajamääriään pienessä ajassa huimasti. Nouseva laji kaipaa salivuoroja.

– Meillä on 202 lisenssipelaajaa ja nyt olisi tulossa tyttöjä pelaamaan. Meidän pitää vain nostaa kädet pystyyn, koska ei ole salivuoroja, hän harmitteli.

Sivistysjohtaja Nina Lehtinen vastasi, että jatkossa esimerkiksi Pirkan opiston toimintaa keskitetään Virta-kampukselle, jonka sali ei ole tarkoitettu palloilulle. Myös Kuljun monitoimitaloon valmistuva sali vapauttaa tilaa liikuntahalleista.

– Salivuoroja kyllä järjestellään, mutta kunnassa mennään terveysliikunta edellä, joten liikuntapaikkarakentamisessa pääpaino on harrastetoiminnalla kilpailuareenoiden sijaan, lisäsi Laura Kekäläinen.

Janne Hokkanen Kokkovuoren haulikkoampumakeskuksesta paljasti, että Kokkovuoreen rakentuu sisähalli, josta liikenee harjoitustilaa myös muille lajeille.

Lempäälään jo hyvin kauan kaivatusta uimahallista valmistunut tarvetarkastelu kertoo, että sitä todella halutaan. Liikuntapaikkakyselyyn vastanneista 92 prosenttia toivoi Lempäälään uimahallia ja se oli kyselyn toivotuin liikuntamuoto. Lähialueella on potentiaalista käyttäjäkuntaa on 50 000 asukasta. Sijainnista riippuen uimahallille on mahdollisuus saada noin 180 000–230 000 vuotuista kävijää. Sijainnille tärkeää olisi maksimoida kävijämäärä. Paikkoja tarkastelussa ei ehdotettu.

Uimahallin toteuttamistapoja on neljä. Palvelumallissa uimahalli toteutetaan yksityisellä rahoittajalla ja kiinteistöleasing tai elinkaarimallilla rakennetussa uimahallissa rahoitus tulisi pankilta tai luottolaitokselta. Kunnan omistamana rahoittajana toimii Lempäälän kunta ja yhteisyrityksessä osakeyhtiö olisi kunnan osaomistama ja lisänä olisi yksityistä rahoitusta.

Jokaisessa mallissa uimahallin yhteyteen tarvitaan käyntiä tukevia palveluita ja moninaisuutta ympärilleen. Osakeyhtiömallissa mukana on lisäksi kylpylämäisiä elementtejä. Jokaisessa mallissa pitää olla mukana kunnan subventio eli kannattamattomasta liiketoiminnan harjoittamisesta maksettava tuki. Selvityksen mukaan rakentamisesta aiheutuvat kulut olisivat arviolta 10–15 miljoonaa euroa ja ylläpitokustannukset vuosittain noin 660 000–900 000 euroa.

– On selkeästi nähtävissä, että Lempäälässä on uimahallin mentävä aukko. Kaikki päättäjät tietävät uimahallin tarpeen, mutta investointiraami on tiukka. Uimahalli ei ole lähivuosien ohjelmassa, mutta sitä ei ole unohdettu. Se tulee varmasti, kun sen vuoro tulee, vapaa-aikajohtaja Erkki Häkli totesi.

Kunnanjohtaja Heidi Rämö kertoi, että tällä hetkellä tulevaisuus liikuntapalveluiden järjestämisessä on auki. Sote- ja maakuntauudistusta valmistellaan ja sen lait ovat parhaillaan lausuntokierroksella.

– Sieltä ei käy selville, miten tämän tyyppinen toiminta rahoitetaan jatkossa. Nyt näyttää tosi karulta, mutta kaikkiin skenaarioihin pyritään varautumaan niin, että hommat hoituvat jatkossakin. Varmasti emme voi sanoa mitään ennen valtiotason päätöksiä.

Rämö totesi, että jos kuntien kunnallisverotusoikeutta rajoitetaan, ei veroja voida vain nostaa, jotta saadaan palloiluhalli ja tenniskenttä kuntoon. Kuntien lakisääteiset palvelut kuten koulut ja varhaiskasvatus tulevat ensisijalla.

– LeKi-futiksen monitoimihalli on hyvä esimerkki, miten suurin osa liikuntapaikoista tullaan jatkossa rakentamaan. Käytännössä siis joukkorahoituksella.

