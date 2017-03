Ministerin innoittaja: suomalainen perhe

Kansanedustaja Annika Saarikko (kesk.) ei kuulu niihin poliitikkoihin, jotka ovat vaikeasti lähestyttäviä. Ehtookodossa järjestettiin tiistaina 21. helmikuuta keskustelutilaisuus, jossa Saarikko oli puhujana. Heti paikalle saavuttuaan hän kätteli kaikki kuulijansa, eikä hän illan aikana paennut vaikeita kysymyksiä kapulakielen taakse, päinvastoin. Kansanomaisten esimerkkien avulla Saarikko selvensi muun muassa sitä, miten meillä suomalaisilla eri yhteiskuntaluokissa ja –ryhmissä tällä hetkellä menee.

Saarikko aloittaa pian perhe- ja peruspalveluministerinä ja toimi on selvästi hänelle mieluinen. Hän kertoo, ettei mikään ole hänelle yhtä rakas aihe kuin suomalainen perhe. Se, miten Suomi hoitaa talouttaan, vaikuttaa myös perhepolitiikkaan.

– Viime vuosina on syntynyt yhtä vähän suomalaisia lapsia kuin nälkävuosina, joten suomalaiseen huoltosuhteeseen ei ole tulossa korjausta lähivuosina. Jotakin ajassamme on sellaista, ettei toive lapsiluvusta kohtaa todellista lapsilukua, Saarikko miettii.

Taloudellinen epävarmuus, työttömyys ja köyhyys ovat saaneet monet empimään erityisesti lapsiluvun suhteen. Näin käy ennen kaikkea pienituloisissa perheissä.

Erilaisissa sosiologisissa tutkimuksissa on jo pitkään kiinnitetty huomiota tosiseikkaan, että työttömyys ja köyhyys periytyvät. Haluavatko suomalaiset tehdä lapsia, jos tulevaisuuden näkymät ovat heikot?

– Kainuussa on perheitä, joissa miehet ovat olleet työttömiä jo kolmessa sukupolvessa, Saarikko miettii.

Perheiden hyvinvointiin liittyy Saarikon mukaan kiinteästi ennaltaehkäisevä työ, josta olisi pidettävä huolta myös tulevassa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa.

– Suurella osalla perheistä menee kauhean hyvin. Mutta sitten on paljon perheitä, joille on kasautunut kaikki pahoinvoinnin tunnusmerkit. Perhettä tuetaan kyllä erilaisilla palveluilla, mutta kukaan ei katso kokonaisuutta, Saarikko kritisoi.

Saarikon innoittajana tulevassa ministerin työssä ovat suomalaiset lapset ja nuoret. Heidänkin kohdallaan hän näkee tärkeänä riittävät resurssit ennaltaehkäisevään työhön.

– Otetaan esimerkiksi sadan oppilaan yläkoulu. Tutkimusten mukaan tuossa koulussa seitsemän oppilasta joutuu viikoittain kiusaamisen kohteeksi, kolme oppilasta kokee kotonaan fyysistä kuritusta, 11 on tyytymättömiä elämäntilanteeseensa, 13 on kokenut tai kokee lievää tai keskivaikeaa masentuneisuutta ja neljä näkee vanhempansa humalassa viikoittain, Saarikko kertoo. –Peräti 39 oppilasta ilmoittaa, ettei juurikaan pidä koulunkäynnistä –maassa, jossa on maailman paras peruskoulu.

Mutta miten käy yksiin nämä ajatukset keskustalaisten leikkausten kanssa? Hallitus on leikannut muun muassa lapsilisistä ja kotihoidon tuesta –toisin sanoen juuri lapsiperheiltä ja lapsilta.

– Tuo on aivan totta, hallitus on joutunut tekemään kipeitä päätöksiä. Mutta jos mietitään vaihtoehtoja näiden leikkausten tilalle, ei lista ole ollut kovin pitkä.

Toimeentulotuen hakeminen on vuoden alussa siirtynyt kuntien sosiaalitoimistoista Kelaan. Siirtyminen ei kuitenkaan ole onnistunut ongelmitta, Kela on jo pahoitellut sivuillaan päätösten venymistä ruuhkasta johtuen.

Nimettömänä pysyttelevä perheenäiti kertoi ennen keskustelutilaisuutta, miten Kelan takaisinsoittoa on joutunut odottamaan kolme viikkoa ja erilaisiin kysymyksiin on saanut aivan toisistaan poikkeavia vastauksia, riippuen siitä, kuka Kelan päässä on ollut keskustelemassa.

– On selvää, että aina kun myllätään isosti, aluksi tökkii ja takkuaa. Kela on saanut ison vastuun, resurssit ja osaaminen ovat vasta kehittymässä parhaimmilleen. Aion kuitenkin viedä viestiä eteenpäin, yhteydenottoja on asian suhteen tullut paljon.

Vaikka siirtyminen on tökkinyt, seisoo Saarikko ja keskusta silti uudistuksen takana.

– Sosiaalityöntekijät toivoivat, että heillä jäisi työssään enemmän aikaa aitoon aikuissosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijät itse ovat toivoneet tätä uudistusta, että Kelalle siirrettäisiin mahdollisimman paljon maksatuksia. Kiireelliset tukien myöntämiset säilyvät edelleen sosiaalitoimiston työntekijöillä.

Keskustelutilaisuudessa paikan päällä ollut Lempäälän työllisyyspalveluissa palvelukoordinaattorina toimiva kunnallisvaltuutettu Katja Korpela (kd.) toivoo Kelalta muutoksen keskellä inhimillisyyttä. Pitkään toimeentulotuella eläneiden asiakkaiden on ollut pakko ilmoittautua työttömiksi työnhakijoiksi te-toimistoihin ja he ovat siirtyneet saamaan työmarkkinatukea. Siirtyneiden joukossa on niitä, jotka eivät ole työkykyisiä, kuten vakavista päihdeongelmista kärsiviä.

– Monelle heistä kuntouttavassa työtoiminnassa käyminen viikoittain, vaikka vain neljän tunnin ajan, on mahdoton yhtälö. Se ei vain toimi, Korpela sanoo.

Saarikko ymmärtää Korpelan huolen, mutta näkee kuntouttavan työtoiminnan kepin sijaan porkkanana.

– Ihminen saa merkityksellisyyden kokemuksia elämäänsä, Saarikko toivoo.