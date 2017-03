Reilu kolmannes valtuutetuista luopuu paikastaan Lempäälässä

Lempäälässä keskiviikkona 1. maaliskuuta maakuntakierroksellaan pikavierailulla piipahtanut valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) nosti hallituksen ykköstyötehtäväksi yritysten auttamisen edelleen menestymään ja palkkaamaan lisää väkeä.

Hän korosti kuulijoilleen, ettei ole mitään oikotietä sille, miten säilytämme hienon suomalaisen yhteiskuntamme, ”joka on maailman turvallisin, jossa on yksi maailman parhaista koulutusjärjestelmistä, jossa palvelut pelaavat ja joka on monilla mittareilla ja tutkimuksilla osoitettu yhdeksi maailman parhaista maista”.

– Yksi asia on ylitse muiden ja se on työ ja työllisyys. Me emme säilytä Suomea yhtä hyvänä millään muulla kuin, että täällä on mahdollisimman moni työikäinen ihminen töissä.

– Työllisyysasteeseen kolme mokomaa prosenttiyksikköä lisää tämän päivän lukuihin, niin velkaantuminen loppuu samana päivänä, leikkaamispuheet voidaan lopettaa ja voimme pitkästä aikaa miettiä, miten voimme jälleen alkaa panostaa kehittämiseen, Orpo lupasi.

Orvon mukaan juuri nyt on hyvä veto päällä: talous on jälleen lähtenyt kasvuun ja uusia työpaikkoja on alkanut syntyä.

– Ihmiset ja työpaikat pitää saada kohtaamaan.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo valoi kuntavaalikampanjan kynnyksellä uskoa Lempäälän Kokoomus-väkeen tuoreen Pauhu-paviljongin edustalla. Noin 50 kuulijan ympäröimänä puhunut Orpo kehui Lempäälän Kokoomuksen 55 nimen ehdokaslistaa.

– Kaikilla puolueilla ehdokkaiden määrät laskivat jonkin verran, Kokoomuksellakin noin tuhat. Alenema oli onneksi samassa suhteessa kuin Kepulla ja Demareilla. Meidän suhteellinen osuutemme ja asemamme säilyi. Siitä asetelmasta voitimme viimeksi ja emmeköhän me voiteta nytkin. Lähdemme vaaleihin hyvistä asetelmista. Nyt on hyvä pöhinä päällä.