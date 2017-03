Uimahalli Lempäälän mahdollisuus

Lempäälä on vireä kunta Tampereen kupeessa. Tuntuu kuin hyvinvointi- ja terveysasioissa Lempäälä olisi jämähtänyt 1970-luvulle. Täällä Pirkanmaan sydämessä on jahkailtu uimahallia noin 20–30 vuotta. Eipä ole näkynyt. Yleisin ja suosituin perustelu uimahallin hylkäämiselle näyttää olevan taloustilanne.

Nyt on Lempäälän päättäjien aika unohtaa vanhentuneet perustelut. Taloustilanne ei käy enää perusteluna uimahallittomuudella. Uusi nykyaikainen perustelu voisi olla terveysperusteinen.

Uimahalli kuluttaa verovaroja, mutta uimahalli tuo kuntalaisille hyvinvointia, terveyttä ja onnellisuutta. Onnellisuus on tervetullutta. Terveyden ja hyvinvoinnin kautta tulee säästöjä. Jos hallituksen sote toteutuu ja maakuntamalli toteutuu, siinäkin tapauksessa uimahalli säästää Lempäälän omia ja maakunnan menoja, joten Lempäälän oma uimahalli on hyvä asia myös Pirkanmaan maakunnalle.

Uimahalli voisi olla Lempäälän kärkihanke ja vetovoimatekijä. Rakennusvaihtoehtoja on useita. Ideaparkin seutu on huonoin vaihtoehto uimahallin paikalle. Bussivuorot ovat Ideaparkkiin onnettomat. Loogisin uimahallin paikka olisi Sääksjärvi tai Kulju. Jos uimahalli rakentuisi Sääksjärvelle, se olisi myös Vuoreksessa asuvien tamperelaisten uimahalli. Kolmas vaihtoehto voisi olla vanhan lukion alue. Ensi lukuvuonna Lempäälässä aukeaa uusi uljas lukio, ja vanha lukiotalo jää miltei tyhjäksi. Vanha lukio on aikansa elänyt, mutta vanhan lukion tontti on vasta kolmas vaihtoehto.

Nyt on aika siirtyä uimahalliaikaan. Tehdään Lempäälästä terveellisempi paikka elää. Uimahalli on aina nähty uhkana. Nyt on aika nähdä uimahalli mahdollisuutena, sijoituksena lapsillemme.

Esa Salminen (Vas.), kuntavaaliehdokas Lempäälä