Kesä 2016 on eittämättä urheilun superkesä. Jalkapallon ja yleisurheilun EM-kilpailut on jo koettu, edessä on vielä kauan odotettu kliimaksi Rion olympialaiset. Urheilun suurkulutus tv-ruudun ääressä on puhaltanut myös omaan kesätreenaamiseeni lisäpuhtia. Olen viettänyt Hakkarissa enemmän aikaa kuin koskaan ennen kesällä. Lempääläisen urheilun ystävänä on tullut samalla pohdittua tämän urheilukeskuksen tilannetta.

Reilussa 30 vuodessa 1970-luvun lopulta asti ajan hammas on ehtinyt puremaan paikkaan jos toiseenkin. Kun tekee kierroksen tämänhetkisessä Hakkarissa, silmään osuu sekä paljon hienoja mahdollisuuksia harrastaa laajaa lajiskaalaa että selviä parannuskohteita.

Heikoimmassa hapessa on 1980 valmistunut urheilukenttä. Juoksuradat ja betonikatsomo ovat surullisessa kunnossa ja vielä toukokuussa mielessä kävi kuinka nurmi mahtaa kasvaa. Kenttä kaipaa isoa kasvojenkohotusta jo kansanterveydellisesti ajateltuna.

Yleisurheilu on Lempäälän suositumpia junioriharrastuksia ja laadukkaammat harrastusolosuhteet auttaisivat yhä useamman jatkamaan harrastusta teini-ikään. Kentällä on kaiken lisäksi kesän kokemuksieni mukaan mieletön rooli eri lajien oheisharjoittelussa, jalkapallossa sekä tietenkin yleisenä liikuntapaikkana.

Kaikin osin Hakkarin alue ei ole pysynyt kehityskulussa mukana. Isoimpia aukkoja on liikenneinfra, joka oli yksi syistä jalkapallohallin tonttiongelmille. Normaalina arkipäivänä ahtautta on lähinnä liikuntahallilla, mutta esimerkiksi lentopallon 1-sarjaottelun, Mestis-pelin tai yleisurheilukoulun aikaan on autoa lähes mahdoton parkkeerata. Joutomaata on, esimerkiksi tenniskenttien ja jäähallien välissä tai jäähallille vievän tien oikealla puolella.

Kaikesta huolimatta on Hakkari pysynyt liikunnan hermokeskuksena. Alue tunnetaan jopa maanlaajuisesti ja bussit ympäri maata tuovat harrastajia kisailemaan Hakkariin eri lajeissa ympäri vuoden. Jäähalli ja liikuntahalli ovat käyttäjämäärillä mitattuna elintärkeitä.

Ajan hermoilla pysymisen upein esimerkki on tuore frisbeegolfrata, joka on kerännyt suuren suosion. Pelaajat elävöittävät pururadan maastoa ja laji on nykyaikainen liikuntamuoto, jolla yhä useampi nuori saadaan liikunnan pariin. Aikanaan jalkapallohalli täydentää aluetta nostaen vetovoimaa.

Parhaillaan on menossa hiihtobaanojen laajennusoperaatio. Tulevana talvena hiihdettävät Hopeasompa-kilpailut jatkavat maastojuoksun SM-kisojen agendalla. Isoja kisoja Hakkari tarvitsee eittämättä, sillä samalla on pakko panostaa perustason laatuun niin seuratyössä kuin urheilupaikoissa. Pururata- ja latuverkosto ovat saaneet kaipaamansa päivityksen kisojen myötä.

Alueella usein kävellessäni on huomattavassa nostalgista vanhaa, jota kannattaa parantaa. Samalla uusien tuulien puhallus näkyy, mitä Hakkari tarvitsee uusiutuakseen ajan mukaiseksi urheilupyhätöksi. Ajan rattaat pyörivät sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Tällä hetkellä Hakkari on ylpeydenaihe. Seuraava askel on tehdä siitä muille kateuden kohde.