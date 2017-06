Lempäälä tarvitsee oman uimahallin

Lempäälän väkiluku kasvaa vuosittain 400 – 500 hengellä. Suuri osa muuttajista on valinnut Lempäälän ennen muuta asuinpaikakseen eivätkä ole muuttaneet tänne vain työn perässä. Minä ja vaimoni kuulumme siihen suureen joukkoon, joka käy työssä Lempäälän ulkopuolella ja maksaa veronsa Lempäälään.

Veronmaksajina meillä on myös oikeus odottaa, että kasvava kunta voisi tarjota lakisääteisten terveyspalvelujen lisäksi myös

asukkaidensa kuntoa parantavia palveluja. Sairauksien ennaltaehkäisyhän on yksi kuntien tärkeimpiä tehtäviä

sote-uudistuksen jälkeen kun varsinainen terveydenhoito siirtyy maakuntien vastuulle.

Uinti on kaikenikäisille mitä parhainta liikuntaa ja sairauksien torjuntaa. Lapsille uimataidon hankkiminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on erityisen tärkeää. Peruskouluikäisiä lapsiahan meillä on todella paljon. Oman uimahallin puutuminen kuitenkin estää paljolti uimaopetuksen järjestämistä koululiikunnan yhteydessä.

Eläkeläisten kunnon ylläpitämiseksi on monissa kunnissa panostettu uintimahdollisuuksien järjestämiseen. Eläkeläiset ovat ottaneet myös hyvin omakseen kuntien tarjoamat edulliset palvelut. Uimahalleista on tullut myös suosittu tapaamispaikka, jossa on kiva vaihtaa kuulumisia tuttujen ja vähän tuntemattomienkin kanssa. Myös meille työssäkäyville uimahalli tarjoaa sopivan virkistäytymishetken työpäivän jälkeen tai viikonloppuna.

Lempäälän tulisikin nopeasti ryhtyä valmistelemaan oman uimahallin rakentamista.

Jyrki Tukiainen

tuotantomestari

kuntavaaliehdokas (kesk.)