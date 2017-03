Rantapolun kunnostus alkoi puunkadolla

Kuusirannan ranta-alueella on viime viikolla aloitettu kunnostustyöt.

– Raivaus liittyy Koe ja viihdy rannassa -hankkeessa suunniteltavaan Myllyrannan tapahtumapuiston ja Luontaiskylpylän välisen ranta-alueen viihtyisyyden kehittämiseen, kertoo Elina Kivi Lempäälän Kehityksestä.

Viime kesänä hankkeessa käynnistettiin Myllyrannan tapahtumapuiston toimintaa ja ideoitiin ranta-alueen monipuolista käyttöä. Nyt on vuorossa Maikin polun ja koko kuntakeskuksen läntisen ranta-alueen elävöittäminen.

– Tarkoituksena on herättää ranta-alue tarinoiden ja opastuksen kautta uuteen eloon. Hanke kestää tämän vuoden syyskuuhun ja on saanut Leader-rahoitusta Kantri ry:ltä, toteaa Kivi.

Kunnostuksen toteutuksessa on mukana Lempäälän kunta.

– Ympäristösuunnittelija Kari Laamanen auttoi puuston inventoinnissa varmistaen, että alueella olevat kynäjalavat ja muu arvokasvillisuus tulee suojeltua, sanoo rakennetun ympäristön hortonomi-opiskelija Kaisa Annala, joka tekee hankkeessa opinnäytetyötä.

– Kunnostustyöt aloitettiin pusikoiden raivauksella luoden maisema-aukkoja järvimaisemaan ja lahopuiden kaadoilla, jotta kulku alueella on turvallista. Isommat toimet, kuten puiden kaataminen on tehtävä ennen lintujen pesintäaikaa ja jää rannassa helpottaa nyt työtä, toteaa Annala.