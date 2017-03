Kunnanjohtaja kysyi ehdokkailta uimahallista

Panelisteilta löytyi tahtoa rakentaa sekä koulu, päiväkoti että uimahalli

Lempäälän-Vesilahden Sanomat, Pirkan opisto, Lempäälän lukio ja nuorisovaltuusto järjestivät 18. maaliskuuta kuntavaalien teemaillan. Tilaisuuden juonsivat Tanja Lähdekorpi ja Pirkan opiston rehtori Matti Korolainen.

Teemaillan aluksi nähtiin lukiolaisten koostama video siitä, miksi äänestäminen on tärkeää. Pirkan opiston oppilaiden musiikkiesityksen jälkeen kunnanjohtaja Heidi Rämö antoi katsauksen Lempäälän nykyiseen ja tulevaan tilanteeseen. Hän kuvasi sekä mennyttä vuotta että tulevaa valtuustokautta sanalla muutos.

Hän totesi, että puolentoista vuoden aikana tehdyt säästöt ovat vaatineet sitoutumista ja muutoksia. Tulevalla kaudella uutta tuo päätöksentekojärjestelmä, jota kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi. Uusi päätöksentekojärjestelmä toisi muun muassa kuntalaisille mahdollisuuden vaikuttaa itseä koskettaviin ja kiinnostaviin aiheisiin kuntalaisfoorumin kautta.

– Tuleva valtuusto tulee järjestäytymään aivan eri tavalla kuin aiemmin, Heidi Rämö kertoi.

Hän sanoi, että aiemmat valtuustot ovat jo päättäneet asioita, jotka sitovat tulevaa valtuustoa ja toivoi, että tärkeimmät hankkeet saatettaisiin maaliin.

Heidi Rämö esitti myös panelisteille vaalipaneelin ensimmäisen kysymyksen.

– Mitä teette valtuustossa, kun rahat eivät riitä kaikkeen investointiin, kun me tarvitsemme samanaikaisesti koulun, päiväkodin ja sitten halutaan samanaikaisesti se uimahalli? Minkä valitsette, Heidi Rämö kysyi.

– Kymmenen miljoonan vuosittainen investointi voidaan tehdä. Te tiedätte, että minimissään uimahalli maksaa 14 miljoonaa ja se ei ole edes mikään kylpylä. Päiväkoti voidaan saada vähän halvemmalla, koulukin maksaa sen kymmenen miljoonaa. Minkä valitsette ja millä perusteella, hän jatkoi.

– Lähtökohtaisesti ajatukseni on se, että kansa tarvitsee sekä leipää että sirkushuveja. Mutta kyllä se leivänsaanti on tietysti aina etusijalla. Näin ollen valinta täytyy kohdistaa koulun ja päiväkodin väliin, vastasi Kristillisdemokraattien ehdokas Tuomo Lipsanen.

Perussuomalaisten ehdokas Kirsi Kallio kertoi uimahallin olleen jo viime valtuustokaudella hänen tavoitteensa.

– Kun ei aloita sitä rakentamista tammikuussa, niin sitä kymmentä miljoonaa riittää seuraavaan vuoteenkin. Silloin siitä voidaan sijoittaa näihin kaikkiin. Uimahallia lähtisin kuitenkin tekemään osittain yksityiselläkin rahoituksella. Jos koulu ja päiväkoti aloitetaan tämän vuoden puolella, niin ne eivät kuitenkaan valmistu välttämättä tämän vuoden aikana ja silloin sitä kymmentä miljoonaa ei mihinkään tarvitse kokonaisuutena sijoittaa.

– Ei ne välttämättä ole toisiaan pois sulkevia. Jos minä ajattelisin tuota pakettia, niin minä ajattelisin muutaman vuoden tähtäimellä. Ajattelisin ensin niin, että meillä on kokeilujakin menossa parista yksityisestä päiväkodista. Eli jos me välissä tehdään päiväkoti niin, että se tulee yksityisellä investoinnilla. Kouluja me ei kuitenkaan tehdä jatkuvasti, eli kun koulu saadaan tehtyä on taukoaikaa investoinneissa. Positiivisella talouskehityksellä voidaan saada ne molemmat. Yhtenä vuotena varmasti ei, mutta ei myöskään tarkoita sitä, että puhuttaisiin kymmenestä vuodesta aikajänteenä, sanoi Keskustan listoilta valtuustoon pyrkivä Tuukka Liuha

Vasemmistoliiton ehdokas Satu Kosola totesi, että ensimmäisenä listalta on syytä tehdä kolmas yläkoulu.

– Kyllä kymmenellä miljoonalla saa sekä koulun että päiväkodin. Ensimmäisenä varmaan on se kolmas yläkoulu tänne Lempäälään. Ehdottomasti tulen ajamaan sitä, että tällä valtuustokaudella uimahallia ruvetaan voimakkaasti miettimään myös Lempäälään.

– Meillä on kuitenkin tuossa lähellä Valkeakoski ja Tampere, joissa on uimahallit. Tampereella on juuri esimerkiksi kunnostettu Kalevan uimahalli ja myös Pyynikki hiljattain saneerattu. Mutta sen sijaan me ei oikein voida lähettää meidän lapsia ja nuoria kouluihin eikä päiväkotiin Tampereelle tai Valkeakoskelle, joten ehkä ne menevät luontevasti tähän kärkeen, pohti Ville Hämäläinen Vihreistä.

Kokoomuksen ehdokas Riina Aspila totesi, että kunnan on syytä edetä pakolliset investoinnit kärjessä.

– Kyllä varmasti ensimmäinen iso investointi, puhutaan nyt kolmannesta yläkoulusta, eli se menee sinne koulu- ja päiväkotimaastoon. Päiväkoteja meille on toki viime aikoina tullutkin enemmän, mutta tiedossa on myös se, että paineet on aika kovat myös täällä keskustan päässä erityisesti seuraaville päiväkodeille. Mä ymmärrän sen uimahallihuolen kovastikin, koska myös opetussuunnitelmassa puhutaan, että oppilaiden pitäisi oppia uimaan ja opetussuunnitelmassa se on isona painotuksena. Eikä meillä Lempäälässä oikeasti ole kovin helppo saada niitä hyviä uima-aikoja meidän oppilaille meidän naapurikunnista. Eivätkä he välttämättä pääse edes naapurikuntiin vaan mennään jo vähän kauemmaksi. Toivottavasti se on tulevaisuuden investointi, mutta todellisuudessa meidän pitää mennä ne pakolliset investoinnit edellä.

– Kaikki nämä kolme asiaa kuntaan tarvitaan. Mutta kyllä kolmas yläkoulu on se, mitä ensimmäisenä pitäisi saada. Päiväkoteja on nyt valmistunut tuohon Kuljuun palvelusetelipäiväkoti eli yksityinen yrittäjä ja ehkä tällä samalla tavalla voi jatkossakin tulla, jos ei investoida itse päiväkoteihin. Uimahalli tosiaan, toivon mukaan se lähtisi tulevan valtuustokauden aikana liikkeelle kunnolla, sanoi SDP:n ehdokas Mikko Koivuluoma.

Katso koko Lempäälän vaalipaneeli L-VS:n Digilästä.