Lempääläläinen valittu vuoden 2017 nuoreksi konsultiksi

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry on valinnut vuoden nuoren konsultin. Voiton vei 33-vuotias lempääläläinen diplomi-insinööri Ville Laine. Hän työskentelee A-Insinööreillä teollisuus- ja toimitilarakentamisen suunnitteluyksikössä suunnittelupäällikkönä. Muut kaksi palkittua finalistia olivat Sitolla työskentelevä maisema-arkkitehti ja taiteen maisteri Suvi Saastamoinen sekä Rambollilla kantavien rakenteiden laskennan osastopäällikkönä työskentelevä diplomi-insinööri Joona Tuikka.

– Kilpailun taso oli jälleen huikean korkea. Suomi voi menestyä vain korkealla osaamisella, ja on hienoa nähdä, että suunnittelu- ja konsultointialalta löytyy joka vuosi paljon uusia huippuosaajia”, SKOLin Matti Mannonen kertoo.

Semifinalistit testattiin arvioinnilla, joka tarkoitti kyselyä esimiehille, kollegoille, mahdollisille alaisille ja asiakkaille. Testien ja hakemusten perusteella tuomaristo valitsi kolme finalistia, jotka kutsuttiin SKOLin hallituksen haastatteluun. Hallitus valitsi lopullisen voittajan haastattelujen jälkeen.

– Painotimme tämän vuoden arvioinnissa erityisesti asiakkaalle tuotettua lisäarvoa, Mannonen kommentoi kilpailun kriteerejä.

Vuoden 2017 voittaja Ville Laine on valmistunut Tampereen teknillisestä yliopistosta konetekniikan diplomi-insinööriksi. Suunnittelupäällikkönä hän vastaa kokonaisvaltaisesti teknisen laskennan projekteista. Laskentatiimin vetäjänä Laineen työtehtäviin kuuluu projektien toteutuksen lisäksi myyntiä ja markkinointia.

– Työni koostuu vaativista mitoitus- ja analyysitehtävistä, joita tehdään sekä suorina asiakastoimeksiantoina että yrityksen suunnitteluprojektien tueksi. Lisäksi vastaan rakennesuunnittelun toimialan teknologiakehityksestä rakenteiden mitoituksen ja analysoinnin osalta, palkinnonsaaja kertoo.

– Jaan mielelläni osaamista kouluttamalla ja mentoroimalla tulevaisuuden osaajia sekä kollegoita. Aktiivinen tiedon jakaminen hyödyttää kehitystyötä – innovatiivisilta kollegoilta saa hyviä uusia ideoita ja ajatuksia.

Ville Laine on toiminut teknisen laskennan asiantuntijana vuodesta 2006. Hän on aktiivinen kansainvälisessä standardisoimistyössä. Ennen A-Insinöörejä hän työskenteli KPM-Engineeringin ja Sweco Rakennetekniikan riveissä. Laine on ehtinyt työskennellä yli kahdessa sadassa projektissa rakennus-, laite- ja koneteollisuuden sovelluskohteissa.

– Uskoakseni suurin vahvuuteni on monipuolisten projektien kautta kasvanut laaja-alainen osaaminen ja sen soveltaminen siten, että työni on tuottanut asiakkaalle lisäarvoa. Asiakkaiden tarpeiden syvällinen ymmärtäminen on kaiken lähtökohta. Työuralleni onkin mahtunut lukuisia laadullisesti ja aikataulullisesti onnistuneita teknisesti vaativia projekteja. Olin esimerkiksi suunnittelemassa Etelä-Koreaan maailman suurinta kiertopetitekniikalla toimivaa monipolttoainekattilaa. Onnistuneissa projekteissa iso kiitos kuuluu asiakkailleni, yhteistyökumppaneilleni sekä osaaville kollegoilleni, Laine päättää.