Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen investointihankkeita on Pirkanmaalta ehdotettu yhdeksän vuosille 2017–20. Investointikohteita on esitetty Kangasalta, Lempäälästä, Parkanosta, Pälkäneeltä, Tampereelta ja Ylöjärveltä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston esitys on pääosin kuntien ja yksityisten toimijoiden esittämän aikataulun mukainen ja rahoitussuunnitelmaehdotuksessa ovat mukana toteutusasteeltaan realistisiksi katsottavat hankkeet.

Maakuntahallitus antoi 15. elokuuta lausuntonsa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksestä. Vuodelle 2017 pirkanmaalaisia kohteita on esityksessä kirjattu avustusjärjestykseen Pälkäneen kunnan liikuntahalli (2.), Parkanon kaupungin koulukampuksen liikuntahalli (5.) ja Tampereen kaupungin Pyynikin palloiluhallin perusparannus (7.). Ilman sijajärjestystä on kirjattu merkinnöillä ”edellyttävät lisäselvityksiä” muun muassa Lempäälän Monitoimihalli Oy:n Vapari-halli. Vuodelle 2018 on kirjattu avustusjärjestykseen yksi kohde Pirkanmaalta, joka on Lempäälän kunnan Hakkarin urheilukentän peruskorjaus (4.).