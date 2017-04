Rämsöössä kokoontuu Iloinen konkkaronkka

Seniorit ja päiväkotilapset kohtaavat keskiviikoisin

Keskiviikkona 29. maaliskuuta, kuten muinakin keskiviikkona, kahvittelee Ahtialan päiväkodilla Iloinen konkkaronkka. Kahvittelun jälkeen vuorossa on päivän kohokohta, kun ovet päiväkodin puolelle avataan ja alkaa lasten ja senioreiden yhteinen aika.

Yhdessä he ovat askarrelleet, pelanneet pelejä, laulaneet ja tietysti nauraneet. Rairuohot on jo istutettu ja yhdessä aiotaan ulkoillakin. Iloinen konkkaronkka ja Ahtialan päiväkoti viettivät myös yhteistä joulujuhlaa. Tulevissa suunnitelmissa on yhteinen kevätretki Tampereelle.

Päiväkotilapsia on Ahtialassa yhdeksän ja Iloista konkkaronkkaa on ollut paikalla parhaillaan seitsemäntoista. Päiväkodista kerrotaan, että keskiviikko on nykyisin viikon odotetuin päivä. Lasten jutuille on tuolloin monta kuuntelevaa korvaa ja askarteluun avuksi useampi käsi. Mikäpä sen mukavampaa.

Ennen lasten kanssa touhuamista keskustellaan kuitenkin ajan kanssa kahvikupin äärellä päivän polttavat asiat. Milloin jutuissa ovat ojassa olleet autot ja peurat, milloin muistellaan vanhoja. Iloisessa konkkaronkassa on mukana muun muassa väkeä, jotka ovat käyneet koulunsa Ahtialassa. Siihen aikaan koulunkäynti alkoi pulpetin rakentamisella. Rämsöön kylän muutoksista riittää myös keskusteltavaa. Enää ei kylällä ole kauppoja, pankkeja ja postia kuten ennen vanhaan. Politiikkaan ei aihepiirinä kuitenkaan juuri kajota.

Iloista konkkaronkkaa vetää Jenni Mäkelä. Hänen pitkäjänteisyyttään kiitellään Iloisessa konkkaronkassa vuolaasti. Esimerkiksi tablettiopetuksen myötä senioreille on avautunut aivan uusi maailma, jossa voi kuunnella YouTubesta musiikkia, pelata shakkia tai Skypettää lapsenlapsille.

Iloisen konkkaronkan väki pohtii, että parasta tapaamisissa on kuitenkin yhteen kokoontuminen. Yhteinen aika lasten kanssa ilahduttaa sekä lapsia että senioreja. Monen pienen isovanhemmat saattavat asua kaukana ja toisaalta taas isovanhempien lapsenlapset voivat olla matkan päässä. Tai ehkä lapsenlapsia ei vielä olekaan.

Viime syksynä alkaneet varttuneemman väen kokoontumiset jatkuvat aina vuoden 2018 loppuun asti. Iloisen konkkaronkan rahoitus tulee Euroopan maaseuturahastolta ja se on Kantrin Leader-hanke. Päiväkodin tilojen käytöstä maksetaan vuokraa Vesilahden kunnalle ja tarjoomukset tilataan myös kunnan kautta.