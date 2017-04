Tasavallan syntykivut

Tulokkaasta pitävät huolta äidin ja isän lisäksi ylpeä isosisko ja Vesku

Koskenkylässä, punatiilisen talon olohuoneessa uinuu viikon ikäinen vauva Ylimäki jaloissaan sinivalkoiset villasukat. Tammikuun 5. päivä syntynyt pienokainen on vuoden 2017 ensimmäinen vesilahtelainen.

Emmi ja Markus Ylimäen nuorimmainen ja Lotan, 5, pikkuveli saapui maailmaan suunnitellulla sektiolla Tays:ssa klo 9.53. Syntyessään vauva Ylimäki oli 3810 gramman painoinen ja 52 senttiä pitkä. Hänellä ei ole vielä virallista nimeä, mutta siskon pyynnöstä häntä kutsutaan toistaiseksi Eskoksi.

– Hän on perustyytyväinen, mutta kun jotakin haluaa, niin se pitää saada ihan heti, kertoo Emmi Ylimäki.

Tays:ssa Suomen 100-vuotisjuhlavuonna syntynyt pienokainen sai jalkaansa sinivalkoiset sukat ja Suomi-pipon. Sukkien mukana perhe sai tekijältä onnentoivotukset.

– Ollaan mietitty kenen näköinen hän on. Hän näyttää ihan omalta itseltään. Joskus joku tietty ilme muistuttaa Lotasta, Emmi Ylimäki kertoo ja toteaa, että korvat ovat ainakin isän puolelta perityt.

Isosisko Lotta on ottanut uuden tulokkaan hyvin vastaan ja ollut mielellään äidin apuna. Pienempien hoitamista hän on harjoitellut jo päivähoitopaikassaan.

– Hän kuskaa äidille juotavaa, on mukana vaipanvaihdossa ja pukee vauvalle sukkaa jalkaan. Aamu- ja iltasuukot annetaan aina ja hoidosta tullessa myös, Emmi Ylimäki kertoo.

Pienestä tulokkaasta huolta ovat pitäneet myös perheen koirat. Vesku-labradorinnoutaja on ollut perheessä jo Lotan syntymän aikaan, mutta perheen tanskandoggi tutustui vauvaan nyt ensi kertaa.

– Se makoilee jaloissa, kun imetän ja makuuhuoneen ovella silloin, kun vauva nukkuu pinnasängyssä.

Koirien komentamiseen Emmi Ylimäki on joutunut opettelemaan uuden tyylin, sillä äidin korottaessa ääntään alkaa vauvan alahuuli väpättää. Esikoisen koliikkiaika on äidillä ja isällä vielä muistissa, mutta ainakaan vielä siitä ei ole merkkejä pikkuveljen kohdalla. Emmi Ylimäki ei kuitenkaan huolehdi asiasta etukäteen.

– Molempien perheet ovat lähellä. Silloin saimme apua ja nytkin saammme, jos tarve on. Nyt on itsekin valmiimpi kuin silloin, hän toteaa.

Emmi Ylimäki tuumii, että vauvasta tulee varmaankin isin apulainen, joka tulevaisuudessa rällää menemään pihalla mönkijällä kuten rämäpäinen siskonsa.

– Myös ahkera, kuten isästään ja Lotasta. Ja tunnollinen. Ainakin toivon, että osaamme kasvattaa hänestä sellaisen.

Perhe on asunut Vesilahdessa pitkään. Koti on nyt Koskenkylässä, ja jokin aika sitten he ostivat tontin Onkemäeltä.

– Täältä ei lähdetä, toteaa Emmi Ylimäki.