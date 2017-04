Sonja Pajunoja ja Supernova Narvassa

Musiikkiteattereiden nouseva tähti Sonja Pajunoja konsertoi Supernova Combo -orkesterin kanssa Narvan seurantalolla sunnuntaina 23. huhtikuuta. Luvassa on tunnetuimpia iskelmiä viimeisten 50 vuoden ajalta hieman Britannian X-Factorin hengessä. Konsertti sopii koko perheen nautittavaksi.

Pajunoja on opiskellut Tampereen konservatoriossa, Pop & Jazz konservatoriossa Helsingissä ja TAMKissa Musiikkiteatterilinjalla pääaineena pop/jazz-laulu. Hänellä on nuoresta iästään, 24, huolimatta jo mittava ura maamme musiikkiteattereissa ja konserttilavoilla. Tällä hetkellä hän on mukana Lahden kaupunginteatterin ”Housut pois” -musikaalissa, TAMKin ja Tampereen Työväen Teatterin yhteistuotannossa ”Spring Awakening” sekä Tampereen Teatterissa Cats-musikaalissa. Sonja on laulanut Supernovan kanssa 8 vuotta.

Supernovan kapellimestarina, sovittajana ja pianistina toimii FT Mikko Punkari. Muusikkoina on useampiakin maamme eturivin ammattilaisia sekä kokeneita harrastajia. Kaikilla soittajilla kuten myös Sonja Pajunojalla on juuret Narvan musiikkiperinteissä.

Orkesterin ns. combo-kokoonpanossa on kahdeksan puhallinta; kaksi trumpettia, pasuuna, kolme saksofonia, klarinetti ja huilu. Rytmiryhmän muodostavat piano, kitara, basso ja rummut. Orkesterin esite ja ohjelmalehtinen kertovat mielenkiintoiset taustat esitettävistä kappaleista, muusikoista sekä orkesterista. Konsertti alkaa klo 18.