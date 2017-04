Joona Koppaselle historiallinen NHL-sopimus

Lempäälän Sääksjärvellä asuva jääkiekkoilijanuorukainen Joona Koppanen teki suomalaista jääkiekkohistoriaa solmimalla NHL-sopimuksen Suomen A-juniorisarjasta. Koppanen ja perinteikäs amerikkalaisseura Boston Bruins tekivät kolmen vuoden sopimuksen, jonka ensimmäisen vuoden Koppanen pelaa kehittyen Suomen Liigassa.

– Kieltämättä yhteydenotto ja sopimustarjous Bostonin suunnasta yllätti. On sovittu, että tulevan sesongin pelaan Suomessa, sen jälkeen menen Bostoniin, kommentoi pääsiäisenä kiinni saatu Koppanen tilannettaan.

Se, että pelaaja saa sopimuksen Suomen A-nuorten pääsarjastatuksella on harvinaista, jopa ainutlaatuista. Suurin osa NHL:ään matkaavista suomalaisista napataan joko Suomen Liigasta tai USA:n yliopisto- tai juniorisarjoista.

Koppasenkin alkuperäinen ajatus oli, että hän matkaisi Pohjois-Amerikkaan tulevana syksynä opiskelemaan yliopistoon ja samalla pelaamaan kovatasoista yliopistokiekkoa. Suunnitelma vaati, että taustalla ei ole ammattilaistason sopimusta Suomesta eli Koppasen ei ollut lupa pelata kaudella 2016 – 17 Liigassa tai edes Mestiksessä, jotka luokitellaan ammattilaissarjoiksi.

– Kun nyt tarjottiin mahdollisuutta pelata ammattilaisena, oli siihen toki tartuttava. Nyt testataan, mihin asti jääkiekossa rahkeeni riittävät.

Koppasen kausi Tampereen Ilveksen A-nuorissa oli tuloksekas, kun 195-senttinen ja 87-kilojnen hyökkääjä takoi 38 otteluun peräti 54 tehomerkintää. Kauteen mahtui pitkähkö loukkaantumisjakso.

Koppasen kasvattajaseura on Lempäälän Kisa, josta hän vaihtoi KooVeen kautta Ilvekseen. LeKi-juurisista pelaajista Koppanen on ainoa, joka on solminut NHL-sopimuksen. Nykyään 31-vuotiaalla Jokerien pelaajalla Marko Anttilalla oli varaus vuodelta 2004 NHL:n Chicagoon.

– Hienolta tuntuu ja totta kai LeKi-juuriani arvostan korkealle. Hakkarista alkuoppini jääkiekosta periytyvät, lähettää Koppanen terveisensä junnuaikojensa tausta-auttajille.

Koppasen ensi kauden seura ratkeaa lähipäivinä, looginen veikkaus on, että se olisi Tampereen Ilves.

– No, asia selviää pian. Mielenkiinnolla odotan pelaamista Liigassa, tuumaa Joona Koppanen ympäripyöreästi.