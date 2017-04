Naislentopallokausi jätti mukavat fiilikset

Viime kaudella ei sen paremmin Vesilahden Visa kuin Lempäälän Kisakaan saanut kokoon naisten lentopallon sarjajoukkuetta, mutta tälle kaudelle tilanne muuttui. Molemmilla on koossa pelaajalistaltaan laaja ja laadultaan pätevät joukkueet. Sarjataso molemmilla on kakkossarja ja joukkueet on sijoitettu samaan kahdeksan joukkueen alkulohkoon.

Sarja-avauksessa Lempäälän Hakkarissa Kisa vei voiton Visasta erin 3 – 1. Mikä mukavinta yleisöä seurasi peliä noin 70 silmäparia. Peli ratkesi Kisan rahtusen terävämpään syöttöpeliin.

–Pelillisesti kausi on startannyt yllättävänkin mukavasti. Joukkueemme rakentuu Lempäälässä sekä Tampereella asuvista muutamista kokeneemmista pelaajista sekä omista A-tytöistä, esittelee Kisan joukkuetta valmentava Juha Knuutila.

–Joukkueen henkinen kemia on hyvä ja asenne sekä treeneissä että peleissä on ollut kiitoksen arvoinen, jatkaa Knuutila.

Kisa onkin kahden voiton putkessa, sillä Visan lisäksi on kaatunut Ylöjärven Ryhdin kakkosjoukkue erin 3 – 1.

Visan kattaus on hyvin samantyyppinen eli mukana on puolenkymmentä aikuispelaajaa, joita täydentää vuosina 1996 – 2000 syntyneitä junioreita. Joukkueen ikähaarukka on 14 – 25-vuoden välissä.

–Mielenkiintoisen koostumuksen saimme kokoon yhden välivuoden jälkeen. Tekemisessä on hyvä fiilis ja kotipeliimme saimme yleisönkin innostumaan, kertoo vesilahtelaiskuulumiset Ari Paloniemi, joka luotsaa Visaa yhdessä Aleksei Kyrölän kanssa.

Visan kotiavauksessa yläasteen salilla kaatui Ylöjärven Ryhti erin 3 – 0.

Molempia seuroja kutittelee paikka ylemmässä jatkosarjassa, jonne päässee joko kaksi tai kolme alkusarjan parasta.

–Sen minkä olen vastustajia nähnyt, niin Visalle on ihan realismia tavoitella paikkaa kärkiporukoihin. KaLe Tamperelta lienee suosikkina vahvoilla, mutta muu sakki tuntuu tasaiselta, Ari Paloniemi aprikoi.

–Joukkue ei ole omaa virallista tavoitetta asettanut, mutta hienoa ja kehittävää olisi selvitä kevätpuolella ylempään jatkosarjaan, säestää Juka Knuutila Kisasta.

Naislentistä kotikylillä pääsee ihailemaan 23. lokakuuta Vesilahdella, kun Visa kohtaa KaLen ja 30. lokakuuta Sääksjärvellä, kun Kisa kohtaa MesTon.