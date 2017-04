Aktiivista senioritoimintaa jo 45 vuotta

Lempäälän kansalliset seniorit juhli 11. huhtikuuta Ehtookodossa 45-vuotista toimintaansa nauttien monipuolisesta ohjelmasta ja hyvän ruuasta. Yhdistyksen aktiiveja muistettiin tilaisuudessa ansiomerkeillä.

Puheenjohtaja Sinikka Kilpinen korosti avauspuheenvuorossaan oman yhdistyksen lisäksi Lempäälän seniorineuvoston tärkeää roolia. Se on ottanut kantaa ikäihmisten asioihin ja järjestänyt monia tärkeitä tapahtumia. Myös kunnanjohtaja Heidi Rämö piti omassa puheenvuorossaan seniorineuvoston toimintaa merkittävänä ja sanoi sen jatkuvan edelleen. Hän kertoi lisäksi tulossa olevista valiokunnista, joiden kautta asioiden suunnitteluun voidaan vaikuttaa jo valmisteluvaiheessa. Rämö toivoi seniorien lähtevän aktiivisesti mukaan tähän toimintaan.

Senioriliiton puheenjohtajan tehtävät pian jättävä Tapani Mörttinen toi juhlaan liiton tervehdyksen. Kansallisten seniorien jäsenmäärä on 25 000 ja yhteensä eri eläkeläisyhdistyksissä on väkeä yli 300 000. Soteuudistus on hänen mielestään vietävä ehdottomasti loppuun ja siihen liittyen tarvitaan myös maakunnalliset vanhusneuvostot.

Juhlapuheen piti Senioriliiton Suomi 100 -työryhmän puheenjohtaja Anneli Taina. Hän muistutti meidän suomalaisten olevan monessa suhteessa onnellisessa asemassa. Itsenäisenä maana voimme itse päättää tekemisistämme. Monissa kansainvälisissä vertailuissa sijoitumme viiden parhaan maan joukkoon. Haasteitakin silti riittää. Yksi niistä on digitalisaatio, joka saattaa aiheuttaa vanhemmille ihmisille jopa syrjäytymisvaaran.

Omat tervehdyksensä juhlaan toivat myös Lempäälän seurakunnan kirkkoherra Mikko Oikarinen ja kansallisten seniorien Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Sirkka Juva.

Lempäälän kansallisten seniorien sihteeri Anja Arvonen oli koonnut lyhyen historiikin yhdistyksen toiminnasta, jossa on ollut sekä vireitä että vähän hiljaisempia kausia. Viime vuosina jäsenmäärä on kasvanut 140:een ja toiminta on vilkasta. Lukuisat eri aihepiirien kerhot tarjoavat jokaiselle jotakin. Myös yhteiset matkat kuuluvat vuosittain ohjelmaan.

Puheiden lomassa juhlayleisö pääsi nauttimaan Inka Lahtisen musiikista ja Eeva Petäkosken lausunnasta.

Kansallisen senioriliiton kultaisen ansiomerkin saivat Helena Alapoti ja Usko Gullsten, hopeisen ansiomerkin Kirsti Isotalo, Sinikka Kilpinen, Tuire Rauhala ja Marjatta Toppari. Pronssisen ansiomerkin saivat Kaisa Huuhtanen, Eila Häihälä, Pekka Ketonen, Pertti Laine, Margit Luoto, Helena Marttila, Auli Niemi, Tuula Rautkivi, Tapio Sarpola ja Maija Viitasaari.

Teksti: Pertti Laine