Minun äiti ja äidin kieli

Kuulostaako otsake oudolta tai suorastaan tyhmältä? Virheelliseltä suomen kieleltä? Ei ihme, sillä tuota kaikkea se on. Lyhyeen otsikkoon on saatu mahtumaan kaksi pahaa kielivirhettä, ja niistä ärsyyntyneinä muutamat lukijat ovat jo kääntäneet sivua. Ymmärrän heitä täysin. Niin minäkin olisin tehnyt.

Valitettavasti tuollaiseen kieleen törmää lehdissä ja muissa tiedotusvälineissä päivittäin. Törmätä-verbi on tarkoituksella valittu, koska äidinkieltään arvostava ihminen on pakotettu pysähtymään nähdessään tällaista tekstiä. Viestin asiasisältö unohtuu ja huomio kiinnittyy vain virheisiin. Kirjoittaja ei saa sanomaansa perille, vaikka teksti olisikin ymmärrettävää. Ärsytetty lukija suhtautuu koko viestiin negatiivisesti.

Tämän kevään kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä sattui Mikael Agricolan päiväksi, joka on myös suomen kielen päivä. Miten mahtoivat ehdokkaat kunnioittaa äidinkieltään?

Meidän Lempäälä oli keskeisenä teemana Kokoomuksella, eniten valtuutettuja läpi saaneella puolueella. Mihin unohtui omistusliite eli possessiivisuffiksi? Olisiko äänimäärä vähentynyt, jos olisi vaivauduttu käyttämään oikeaa muotoa meidän Lempäälämme? Minun äiti, meidän Lempäälä, huh huh!

Mainoskielen taso ei häikäissyt muidenkaan puolueiden ilmoituksissa. Varsinkin yhdyssanavirheitä oli teksteissä vilisemällä. Mikä yhdyssanoissa on niin vaikeaa? Hyvä on, joidenkin sanojen osalta voi ilmetä hankaluuksia, mutta valtaosa yhdyssanoista on helppoja, jos vain vaivautuu miettimään asiaa.

Väännetäänpä rautalangasta (ei rauta langasta). Maito on valkoista nestettä, jota saadaan lehmästä (ja muista nisäkkäistä). Tölkki taas on tarkoitettu jonkin aineen säilyttämiseen. Kummallakin sanalla on siis oma merkityksensä, jos ne ovat erikseen. Mutta jos tarkoitetaan maitoa sisältävää tölkkiä, jollaisia löytyy useimpien jääkaapista, pitää sanat yhdistää maitotölkiksi.

Jos yhdyssanat tuottavat vaikeuksia, netistä saa apua. Mutta itsekin voi jotakin päätellä. Karva lakki vai karvalakki? Muodostavatko sanat yhdessä jonkin oman käsitteensä? Silloin ne kirjoitetaan yhteen. Voi myös yrittää lisätä sanojen väliin jotakin, esimerkiksi aiemmin mainitun omistusliitteen. Karvani lakki on lämmin? Kuulostaa vähintään oudolta! Parempi sanoa karvalakkini on lämmin. Jos väliin ei voi lisätä mitään, kyse on yleensä yhdyssanasta.

Sanotaan, että kieli kehittyy, ja se on totta. Nykykielemme poikkeaa huomattavasti Agricolan luomasta suomen kielestä. Mutta tietyistä säännöistä kannattaa pitää kiinni, jotta saamme viestimme perille. Oikeinkirjoitustaito ei muuten riipu koulusivistyksen määrästä. Joskus kuulin kerrottavan, että mitä pidemmälle opiskelee tekniikkaa (varsinkin IT), sitä useammin kirjoittaa yhdyssanat erikseen. Kokemukseni perusteella se saattaa pitää paikkansa.

Miksi muuten suomen kieli erikseen ja äidinkieli yhteen? Ylen uutislähetystä siteeraten: lisätietoa netistä.

Piikki