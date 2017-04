Muista vapahtajasi elävän

Kuinka väkevän voimakasta aikaa nämä muutamat viikot ovatkaan olleet Herraa Jeesusta seuraten. Monet kivisydämet ovat särkyneet kyyneliin ja myöhemmin riemulauluun Jeesuksen kärsimystien päätyttyä. Palmun oksia heiluttelevat väkijoukot ovat väistyneet, raskas tie Golgatan ristin kirouksen ja koko maailman syntien ja pahuuden paikalle on kuljettavana rakkaalla Vapahtajallamme. Ruoskimiset, ihmisten pilkat ja naulojen iskut eivät satuttaneet läheskään niin paljon kuin ihmiskunnan pahuuden vyöryminen Jumalan pyhän Pojan päälle. Synnin suuruus kauhistutti ja järisytti Jeesustakin.

Silloin kuului huuto: ”Jumalani, miksi hylkäsit minut?” Kaikkein kauhistuttavin kärsimys ja hätä hetkellisenäkin oli, kun Jeesus koki Isän hyljänneen hänet. Ja sitten huuto: ”Se on täytetty!” Jeesuksen ruumis, meidän puolestamme annettu ja Jeesuksen veri meidän puolestamme vuodatettu. Herran Jeesuksen ristin uhri, jossa meille kaikille langenneille loistaa Jumalan sydän äärettömässä rakkaudessaan.

Sitten tyhjän haudan ihme, kuolema ja tuonela oli kukistettu! Jeesus on kuolemasta ylösnoussut, elävä Vapahtaja, meidän Herramme, joka istuu Isän Jumalan oikealla puolella, ja kun aika on, hän on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Pääsiäisen ilosanoma ylösnousemuksesta kaikuu yli maanpiirin, meillekin.

Vielä on armon aika ja Herra Jeesus sanoo meille: ”Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä”. Ja vielä: ”Armosta te olette pelastetut, uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ettei kukaan kerskaisi.”

Herra Jeesus on tie, totuus ja elämä. Eikä kukaan tule Isän Jumalan luokse muuten kuin Jeesuksen kautta. Jeesuksen pyhän uhriveren suojassa meillä on pääsy Jumalan luo. Muuta tietä ei ole kuin Jeesus-tie, joka vie elämään. Jeesuksesta on kirjoitettu, että hän antaa hengessä köyhille, murheellisille ja kiusatuille lohdutusta. Langenneet ja heikot saavat häneltä anteeksi yhä uudestaan, levottomille hän antaa rauhan, sairaille ja väsyneille voimaa ja pyyteetöntä rakkautta meille kaikille ansaitsemattomille. Jumala vihaa syntiä, mutta etsii edelleen rakkaudessaan syntisiä ihmisiä kääntymään taivastielle ja armon ulottuville. Isän kodin ovet ovat vielä auki, Sinua odotetaan kotiin.

Vapahtajamme on läpikäynyt kaikki meitä elämän varrella kohdannet kärsimykset, surut ja sairauden tuskat, Hän tuntee sinut. Hän tietää, missä sinä asut ja hän on luvannut olla kanssamme joka päivä, jos vain otat hänet vastaan. Sinun ei tarvitse olla yksin. Pyydä Jeesus matkaoppaaksesi, Hän tuntee tien, Hän on tie Jumalan luo.

Paula Liuha