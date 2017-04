Harjannostajaisissa nostettiin malja Virta-kampukselle

Virta-kampus on edennyt siihen vaiheeseen, että sen harjannostajaisia vietettiin 6. huhtikuuta

– Ollaan tekemässä oppilaitosta, johon tulee kaksi toimijaa. Tämä on uutta ja me täällä Pirkanmaalla voimme olla etukenossa näiden tällaisten uusien projektien kanssa, sanoi Tredu-Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Ojala.

– Ennen tehtiin taloja, mutta nykyään ei tehdä enää taloja vaan tehdään oppimisympäristöjä, hän totesi aikojen muuttumisesta.

Ilkka Ojala muistutti, että Virta-kampuksen tulevia käyttäjiä ovat paitsi Tredu ja Lempäälän lukio, myös esimerkiksi kolmas sektori, yksityiset toimijat ja kunnanvaltuusto.

– Merkittävää on se, että pystyttiin laajentamaan tätä tonttia ja päästiin kaupalliseen sopimukseen tästä Niemelän tilasta, joka tuossa naapurissa oli, kertoi Ilkka Ojala ja lisäsi tontin olleen silti varsin haasteellinen rakentamiselle. Sopimus Niemelän tilasta tehtiin Piipon kuolinpesän kanssa.

Tilaisuuden juhlapuhujaksi oli kutsuttu tekniikan kunniatohtori Antti Piippo.

– Ensimmäinen kokemukseni, kun tulin tähän paikkaan, oli erinomaisen suuri ilo. Oli yllätys nähdä, että Niemelän tontin puusto on lähestulkoon kokonaan pystyssä, lukuunottamatta tietysti parkkipaikkaa ja tätä upeaa uutta rakennusta, joka tähän on tullut.

Antti Piippo sanoi olevansa tyytyväinen nähdessään, kuinka lempeällä kädellä arkkitehti on niukkaa maata käsitellyt. Hän kertoi harjannostajaisväelle isästään teollisuusneuvos Matti Piiposta aknedootin. Työuransa lomassa teollisuusneuvos nimittäin harrasti kahta asiaa; lastenkasvatusta ja puutarhanhoitoa.

– Mun käsitykseni mukaan joka ikinen puu, joka tästä koulurakennuksesta menee tuonne rantaan, katsoo sitten kumpaan suuntaan tahansa, ne on isän istuttamia. Eli isä oli arboristi. Hän rakasti puita, puutarhaa, Antti Piippo kertoi ja sanoi sen olleen Matti Piipolle tärkeä henkireikä.

– Ne lempääläiset, jotka muistavat hänen hahmonsa, niin kyllä isä oli aina tuolla kärräämässä.

– Muistan, että hänen erikosharrastuksensa oli nimenomaan nämä neulaspuut, männyt, kuuset ja hän haki niitä jostain aivan käsittämättömistä paikoista.

Antti Piippo johdatteli puhetta puutarhanhoidosta Raamattuun, Moosekseen, keskiaikaan ja paratiisiin.

– Meitä on ohjeistettu, että on sellainen tiedon puu, jossa on hyvää tietoa ja pahaa tietoa. Ja mä olen tosi ylpeä, että se on kumottu. Se tapahtui silloin, kun inkvisitio lopetti toimintansa ja annettiin tieteen kukoistaa ja tiedonhankinnan kukoistaa. Ollaan päästy kulttuurissa siihen asti, että meillä on kaikilla sisällä oma tiedon puu. Jolloin me voidaan kasvattaa ja hoitaa hyvin ja lannoittaa sitä ja katsoa, että se on meille tiedon lähteenä silloin kun elämä kulkee eteenpäin. Silloin se hyvän ja huonon tiedon erottaminen tapahtuu ihan muilla keinoilla. Tieto sinänsä ei ole hyvää eikä huonoa. Sen merkitys syntyy siitä, mihin sitä tietoa käytetään.

– Viittaan edelleen tähän kampukseen, että tämä on mahdottoman hyvä paikka ympäristöltään ja ajatukseltaan kasvattaa ihmisiä, joilla on tiedon jano, Antti Piippo sanoi.

– Jos haluaa onnelliseksi yhdessä päivässä, niin sen saa parhaiten kun juopottelee. Siis ottaa kännit. No sitten jos haluaa pidemmän onnen, kannattaa mennä naimisiin. Sitä kestää noin vuoden sitä onnea. Mutta jos haluaa olla koko elämänsä onnellinen, niin kannattaa perustaa puutarha, hän lopetti juhlapuheensa.

Harjannostajaiset juonsi Lempäälän lukion opiskelija Antton Asikainen. Tilaisuudessa kuultiin Ilkka Ojalan ja Antti Piipon lisäksi Lujatalo Oy:n aluejohtaja Tuija Schmidtiä, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Kari Tolosta ja Tredun suunnittelupäällikkö Mika Lahtisen terveiset. Lisäksi puheenvuoron käytti Veikko Viljanen.

Viihteellisestä osuudesta vastasi Tom Lindholm eli tohtori Pekka Tuttava Toijalan Näennäisyyden Instituutista.