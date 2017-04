Hevosten huoltoasema

Teivon raviradan lempääläinen ravintolapäällikkö Riikka Manninen on kokenut ravintola-alan ammattilainen. Kahdeksan viime vuotta hän on vastannut Teivon eri ravintoloiden ja kahvilapalvelujen sujumisesta.

Kahdeksaan vuoteen mahtuu muun muassa kaksi ja puoli vuotta sitten Teivossa järjestetty hevosurheilun megatapahtuma eli kuninkuusravit. Kunkkarit, kuten niitä ravipiireissä kutsutaan, oli melkoinen ponnistus koko radan henkilökunnalle ja tietysti kaikille vapaaehtoisille. Myös Mannisen johtama ravintolatyöntekijöiden pataljoona sai laittaa kaiken likoon – lyhyitä yöunia myöten.

– Kaksipäiväisissä kuninkuusraveissa tosiaan riittää niin paljon hommaa, että meidän ydintiimimme yöpyi Teivon lähettyvillä sijaitsevassa hotellissa. Laskimme, että muutoinkin lyhyttä lepoaikaa eli kolme tunnin yöunia ei kannata entisestään lyhentää kotimatkoihin, lempääläläinen muistelee hymy huulillaan Teivon vuoden 2011 kuninkuusraveja.

Kunkkarit ovat todellinen kansanjuhla, sillä niihin saapuu vuosittain 50 000–60 000 vierasta. Tämä määrä on myös aikalailla vakio – satoi tai paistoi. Jos kunkkariviikonlopulle sattuu koiranilma, lukema on lähempänä 50 000 kävijää. Jos taas ilma on kuin morsian, se merkitsee noin 60 000 ihmisen rynnistystä ravijuhlaan. Kuninkuusravit oli luonnollisesti myös Teivon ravintolapalveluista vastaavalle tiimille tiukka rypistys.

– Sanoisin näin, että kuninkuusravit oli meille vuoden yhtämittainen projekti ja puoli vuotta kestänyt tiukka ponnistus. Noihin aikoihin päivät olivat pitkiä ja ne venyivät usein iltaan saakka. Välillä mies ja lapset kysyivät: olenko tänään tulossa kotiin.

Taitava ja asiansa osaava ravintolapäällikkö sotureineen hoiti kunkkareissa osuutensa mainiosti.

– Hyvä valmistautuminen on isoissa projekteissa puoli voittoa. Se kannattaa tehdä. Suurien tapahtumien tiukka juttu on tietysti se, että mahdolliset virheet kertaistuvat, koska väkimäärä on valtava kuninkuusravien kaltaisissa megatapahtumissa.

Myös varmistustoimenpiteet ovat aina paikallaan.

– Teivon kuninkuusraveissa sää oli mitä mainioin. Aurinko helotti, ja hellettä riitti koko viikonlopuksi. Ensimmäisen kilpailupäivän aikana meille tuli sellainen tunne, että juomat saattavat loppua. Niinpä juomayhtiön kuljettajat lähtivät hakemaan Helsingistä meille vielä yhtä kuormaa.

– Juomaa riitti lopulta hyvin myös sunnuntaille, mutta varavarasto antoi meille turvallisuuden tunteen, Riikka Manninen perustelee.

Toki kunkkariviikonlopun kaltaiseen suurtapahtumaan mahtuu aina mukaan myös pieniä vastoinkäymisiä.

”Välillä kassakoneet ja kahvinkeittimet sanoivat sopimuksensa irti, kun alueella oli valtava sähkönkulutus.”

Vuosi vaihtuu

traditionaalisti

Riikka Manninen ottaa uudenvuoden vastaan perinteisillä ruokavalinnoilla.

– Uudenvuoden ruokavinkiksi valitsen perunasalaatin. Tutun herkun lisäksi tarjottimeeni lukeutuu maustettua makkaraa, kuten bratwurstia tai chorizoa. Suosittelen, että perunasalaatti tehdään itse. Jälkiruoaksi valmistan pannacottaa kahvin kera.

– Perunasalaattiin lisään pannulla rapeaksi paahdettua kylmäsavustettua kinkkua, caprista ja punasipulia sekä Ruoveden Herkun valkosipulikurkkusalaattia. Käytän maustamiseen myös sitruunaista, oliiviöljystä itse sekoitettua kastiketta.

Tämän menun järjestäminen ei ole mitenkään erityisen pitkä prosessi.

– Perunoiden keittäminen mukaan luettuna pääruoan valmistukseen kuluva aika on noin nelisenkymmentä minuuttia.

Lempääläläisen ravintola-alan ammattilaisen juomavalinnat ovat tuttuja.

– Tarjoilen juomaksi kuohuviiniä ja olutta.

Riikka Mannisen oma uudenvuodenvietto on sujunut yleensä aika tavalla samantyyppisissä merkeissä.

– Aikaisemmin otin uutta vuotta vastaan usein sisarusteni perheiden tai serkusteni seurassa. Juhlimme samalla myös mieheni syntymäpäiviä. Viime aikoina olemme juhlistaneet vuodenvaihdetta ystäväperheiden kesken. Ohjelmaan kuuluu usein myös tinan valaminen. Se on varsinkin lapsille merkityksellinen hetki.

Tuttua ja vähän

uuttakin

Uutta ja tulevaa ei voi koskaan täysin tietää. Riikka Manninen ennustaa silti työrintamalleen eli Teivon raviradan ravintopalveluille suhteellisen ennakoitua vuotta 2014.

– Kuninkuusravien kaltaista suurtapahtumaa ei ole ensi vuonna tiedossa. Lokakuussa juostava Kriterium on ravien osalta eniten väkeä vetävä tapahtuma. Toki hevoskilpailujen lisäksi meillä riittää vipinää muun muassa agility-koirakilpailujen muodossa. Nuo mittelöt järjestetään Teivossa kesäkuussa.”

Toki alkava vuosi tuo aina jotakin uutta.

– Teivossa pitkään työskennellyt keittiömestarimme Jari Lauttalammi siirtyy yrittäjäksi. Uusi aisaparini on Jaana Manninen. Sukunimestään huolimatta hän ei ole minun sukulaiseni, lempääläläinen naurahtaa.

Ravintolapäällikkö Riikka Manninen on asunut Lempäälän Kuljussa jo 14 vuotta.

– Lempäälän Kulju on mukava paikka asua. Se on lähellä Tamperetta ja yhteydet muille paikkakunnille ovat myös sopivat. Muuttovoittokuntana Lempäälällä on tietysti haasteita palveluiden järjestämisessä. Myös liikennemäärät ovat kasvaneet siitä ajasta, kun muutimme Kuljuun, Manninen luonnehtii omaa kotikuntaansa ja asuinympäristöään.