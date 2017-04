Leevi Keroselle maantieltä SM-pronssia

Yleisurheilun SM-kisakausi pyörähti käyntiin maantiejuoksuilla, joissa mukana oli yksi LeKi-YU:n edustaja. Leevi Keronen kilpaili 17-vuotisten sarjassa ja tekikin sen uljaasti nappaamalla 10 kilometriltä pronssia huikealla ajalla 33,59. Kärkikaksikko oli selävsti rapeat puolisen minuuttia Leeviä nopeampia, mutta pronssi ei ollut uhattuna, sillä neloseksi juossut jäi Keroselle 46 sekuntia

Kerosella oli ennen kilpailua pieniä murheita jalkavaivojen kanssa, mutta itse kisasuoritusta ne eivät haitaneet pätkääkään. Yleisurheilun ohella Keronen suunnistaa, joten monipuolisesta urheilijalahjakkuudesta on kyse.

– Leevi suunnistaa edelleen, mikä on hyvä juttu. Monipuolisuus on edelleen kova sana kestävyyspuolellakin. Aika näyttää, mihin saakka kaveri vielä pääsee, raportoi Kerosta valmentava Veli-Matti Ranta iloisena suojattinsa esityksestä.