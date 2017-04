Lentiskausi päättyi mitalijuhliin

Lempäälän Kisa löi kättä päälle uuden valmennuskaksikon kanssa. Lentopallon miesten 1-sarjassa Kisaa johtaa jatkossa lempääläinen valmentajakaksikko Tapani Nyström–Jani Huurne. Nyström on ollut LeKin kakkosluotsina jo useamman vuoden, Huurne on entinen LeKin pelaaja ja nosti päävalmentajana MesTon naisten liigaan.

– Hienoa, että saimme valmennuskuviot jo näin aikaisin selville. Nyt luvassa on paikallista voimaa, ovathan molemmat herrasmiehet olleet näkyviä vaikuttajia Lempäälän lentopalloelämässä jo vuosia, kertoo LeKin manageri Juha Raunio.

Valmennuskaksikon työnjaossa Nyström kantaa vastuuta peluutuksesta, kun taas Huurne vastaa enemmän harjoitusten vedosta. Kisa hakee vielä kolmatta palasta valmennuspalapeliinsä.

– ”Tapsa” edustaa maan eliittiä kokemuksessa, hänellä on vyöllään jopa Suomen mestaruus valmentajana. Jani puolestaan tuo uusia tuulia ja hänellä on käytössään ajantasainen valmennustieto sekä hyvät pohjat myös liigatason työskentelystä, Raunio kehuu luottokaksikkoaan.

Huurne kertoo, että kotiseuraan palaaminen on hienoa, ja että Nyströmin kanssa hänen ajatuksensa lentopallosta ovat hyvin samanlaiset.

– Tuon joukkueeseen nykyaikaisia tapoja toimia, kuten erilaiset videovalmennuksen tavat. Aiemmin en ole miehiä valmentanut, joten uusi haaste tämä on, Huurne tuumii.

Kulunut kausi päättyi Kisalta puolivälieriin. Viime kaudella LeKiä luotsannut Harri Lehtimäki ei jatka Kisan valmennuksessa. Raunion mukaan Lehtimäen kanssa oli sovittu alun perinkin vuoden projektista.

– Harri toi toimintaamme paljon ammattimaisuutta ja teki loistavaa työtä nuorten pelaajien kehityksen kanssa.

Pelaajarintamalla LeKillä on vireillä jo tukku pelaajasopimuksia, mutta mustetta paperissa ei vielä ole. Seuran päättäjäisissä 28.4. on luvassa usean pelaajasopimuksen julkaisu. Joukkueen selkäranka muodostuu jatkossakin tutuista, kokeneista pelimiehistä. Uusiakin pelaajia on sinipaitoihin tulossa.

– Kiinnostus meidän suuntaamme on ollut positiivisen vilkasta uusien pelaajien suunnalta. Saamme ensi kaudeksi erittäin kilpailukykyisen joukkueen kasaan, Raunio lupaa.