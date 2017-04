Moision kouluun suunnitteilla jättisuuret ensimmäiset luokat

Moision koulussa järjestettiin maaliskuun lopulla runojuhla. Ajatus juhlasta lähti liikkeelle oppilaskunnan edustajan ehdottamasta runokilpailusta. Juhlia vietettiin jopa kaksin kappalein, koska esiluokkalaisille, ekaluokkalaisille ja tokaluokkalaisille järjestettiin omansa ja kolmannesta kuudenteen luokkaan omansa. Runojuhlassa yhdistyivät luontevasti maailman runouden päivä ja Suomi 100 -teemavuosi.

Runoja kirjoitettiin ryhmissä, pareittain, yksin tai koko luokan voimin. Niitä sai kirjoittaa sekä koulussa että kotona. Moisiolaiset runoilivat huiman määrän sanataidetta ja jokainen luokka valitsi yhden runon edustajaksi runojuhlaan.

Unelmien Suomi

Siistii olis olla vaan,

ei tarvis mennä kouluunkaan.

Ja Suomi-neito muuttais etelään,

että saatais tähän kylmään maahan lämpimää.

Ja rahaa voisin taikoo tosta vaan.

Ja yksisarvisia voisin tuoda ihmemaasta kotimaahan.

Ja Donald Trumpin toiveet hylättäisiin

ja Saulin toiveet esiin tuotaisiin.

Onneksi Suomi on itsenäinen maa,

ei tarvi käydä sotiakaan.

Onneksi meillä on meidän oma Sauli

eikä mikään Venäjän puupää-Putin.

Kiitos Suomi siitä, että annat meidän asua täällä

turvallisesti aina ja ikuisesti.

Kyllä tämä Suomi on paras maa,

ilman meidän toiveitakaan.

(Lotta ja Emppu 4C)

Eläimet

Susi susi pikku pussi,

jussi tussi porkkanapussi.

”Poro, moro!”, sano herra Noro.

Orava syö käpyä,

mutta turhaan ei halua näkyä.

Koiraa pelkää koittaa

ja noita soittaa.

Kissa missa,

tuli housuun pissa.

(Eve, Leevi ja Seela 3B)

Sininen ja valkoinen

Sininen ja valkoinen,

värit ovat suomalaisten.

Saunaa ja salmiakkia

välillä tahtoo jokainen.

Mämmi voi ällöttää,

ruisleipä puolestaan miellyttää.

Muumit tehoaa lapsiin,

Sauli sen sijaan harmaahapsiin.

(Eedit 3D)

Suomi

Suomen luonnosta tykkään,

sammaleeseen hyppään.

Tuolla menee kettu,

mulla on eväspussissa lettu.

Nyt pitää mennä nukkumaan,

ettei ala huomenna torkkumaan.

Tuolla näkyy puu,

ja taivaalla loistaa täysikuu.

(Selma, Emma ja Jenna 3C)

Suomi

Suomi on jo iäkäs ja verraton,

sinivalkoinen lippu sillä on.

Pakkaset voi joskus purra,

mutta sitä ei tarvitse surra.

Joulupukkikin täällä asuu,

– On hieno paikka, joulupukki lausuu.

Kenenkään ei tarvitse turhaa hätää jauhaa,

on meillä enimmäkseen rauhaa.

Vettä, maitoa, ruokaa kaikille riittää,

haluan Suomelle kumartaa ja kiittää.

(Heta-Sofia 5B)

Suomi-runo

Minun Suomeni luonto on kaunis.

Sellainen, jossa hyppii iloinen kauris.

Minun Suomeni on täynnä nuotteja,

joit laulaa satakieli.

Minun Suomeni on täynnä järviä,

joissa uida voi kesällä.

Minun Suomeni on ainutlaatuinen.

Se on minun, sinun,

se on meidän kaikkien.

(Anna 3A)

Suomi

Suomi on todella kaunis maa,

lumessa me silloin peuhataan.

Kesällä taas järvessä uida saa,

siellä me iloisesti nauretaan.

Metsissä elä eri eläimiä,

katselen vihreitä merileviä.

Uudenvuodenaattona raketteja paukkuu,

iloisesti naapurinkin koira haukkuu.

(Lilja, 4A)

Suomi sata vuotta täyttää.

Vaikka se pieneltä näyttää,

ei se ole hento ja pieni,

vaan hyvin iso maa.

Suomessa on monta asukasta

ja kouluunkin mahtuu monta lasta.

On Suomessa monta perinnettä aivan ihanaa.

(2B Minea)

Suomi runo

Suomi on meidän armas maamme.

Siellä asustamme.

Tykkään olla Suomessa,

koska siellä ei ole huolia.

(1D Anton, Niklas ja Viljami)

Suomi on hyvä ja turvallinen paikka.

Suomi on hyvä mustikka metsä.

Suomi on sininen ja valkoinen.

1A

SUOMI

Suomi on kansa, joka tykkää saunoa.

Kuumat löylyt ovat kivistäneet sekä Kekkosta että Maunoa.

Järvet ovat maassamme isoja.

Suomi on voittanut jääkiekkokisoja.

Luonto on melkein kuin kotimme.

Venäjää vastaan ottelun otimme.

Väittivät että hävisimme,

mielestämme voittajina selvisimme.

Joulupukki on karvainen

ja hänet tuntee melkein joka kiinalainen.

(2C + 2D yhteistyön tulos)

Keväällä kukat kukkivat

ja lumet sulavat.

Kesällä uida saa

ja hiekkalinnoja rakentaa.

Syksyllä lehdet putoaa.

Lehtikasoissakin leikkiä saa.

Talveakaan ei sovi unohtaa,

kun lunta sataa ja paljon lahjoja saa.

(Tinja 2A)

Mustalla vuorella

mustana mörkö mökötti.

Se mustaa makkaraa popsi

ja sade kattoon ropsi.

(1B Eikka ja Hugo)

Suomi 100

Metsän humina,

karhun murina,

metsä.

Ruoho ja puut,

marjat

ja monet muut.

Joutsenen laulu,

veden neuru.

(ESI C: Miila, Aleksi, Emil, Lucia, Peetus, Vivia, Helmi)

Suomen sauna

Suomalaiset keksivät saunan,

kun keittiön täti heilutti kauhan.

Kesällä kasvaa kukat,

talvella jaloissa viihtyy villasukat.

Kesällä pystytetään tramppa,

jossa pomppii koko porukka.

Kun lapset tekivät päätöksen,

minä tein tosi ison käännöksen!

(1C Akseli)