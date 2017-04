Tennismestaruudet ratkottiin tasokkaassa turnauksessa

Tenniksellä on pitkät perinteet Lempäälässä. Lempäälän Verkkopalloseura perustettiin vuonna 1926 ja se toimi aktiivisesti pari vuosikymmentä. Myöhemmin niin Lempäälän Jyryn kuin Lempäälän Kisan jaostoissa on harrastettu tennistä. Markku Myyryläinen järjesti kunnan mestaruuskilpailuja ensi ulkopeli- ja sen jälkeen myös sisäpelikaudella 1980-luvulta lähtien. Lempäälässä järjestettiin 2000-luvulle tultaessa myös harrastajapelaajien kesäsarjaa sekä satunnaista kurssitoimintaa. Kansallisessa kilpailutoiminnassa mukana olleet edustivat naapurikuntien tennisseuroja.

Ajatus tenniksen erikoisseuran perustamisesta ja lajitoiminnan aktivoimisesta syntyi, kun Lempäälään hieman aikaisemmin muuttaneet Juha Pärkkä ja Timo Reunanen tapasivat toisensa valmennuskurssilla Tampereella syksyllä 2005. Suunnitelmat jalostuivat, ja kokeilumielessä järjestettiin nuorten alkeiskurssit kesällä 2006 Hakkarissa. Harrastukselle oli selkeästi kysyntää, ja suunnitelmat etenivät ja yhdistyksen perustamiskokouksessa 10. marraskuuta 2006 syntyi Lempäälän Tennisseura ry LeTS. Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Juha Pärkkä ja johtokunnan muiksi jäseniksi Tomi Hietanen ja Timo Reunanen.

Tennisseuraa perustettaessa päätettiin, että seuran toiminnan painopiste on lasten ja nuorten tennisohjauksessa. Heti seuran ensimmäisenä toimintavuotena se lähti mukaan Suomen Tennisliiton sarjatennistoimintaan ja nopeasti myös seniorisarjatennikseen. Lisäksi tennistapahtumat koettiin tärkeäksi, ja kilpailuja järjestettiin aktiivisesti niin ulko- kuin sisäpelikaudellakin. LeTS keräsi nopeasti riveihinsä paikkakunnan kilpapelaajia ja muita harrastajia, koulutti ohjaajia sekä kasvatti valmennustoiminnan osallistujamäärää. Seurassa tennistä harrastavia jäseniä on nyt noin 150.

Lempäälän Tennisseuran valmennus- ja ohjaustoimintaa tehdään sekä palkattujen valmentajien että vapaaehtoispohjalta toimivien aktiivien voimin. Päävastuuta kantavista valmentajista Juhani Marjamaa aloitti seurassa 2009 ja Suheil Lizana 2013. Nuorista ohjaajista Tiia Rantanen oli tärkeässä roolissa nuorimpien lasten ohjaustoiminnan vastaavana. Lempäälän tenniskenttien ja koulujen salien lisäksi valmennustoimintaan vuoroja on Hervannan Tennishallista.

Lempäälän Tennisseura on aktiivinen kilpailujärjestäjä, ja vuosittain isompia kisatapahtumia on Lempäälässä ollut keskimäärin neljä. Sarjatenniksessä on mukana ollut parhaimpina vuosina yhdeksän seuran joukkuetta. Seuran edustajat ovat saavuttaneen neljä SM-mitalia: Akseli Jakala koululaistenniksessä vuonna 2008 ja Pekka Kärkkäinen senioritenniksen pronssia 2014 ja 2015 sekä hopeaa kuluvana vuonna.

Lempäälän Tennisseura on ollut aina aktiivisesti mukana Tennisliiton tapahtumissa ja kampanjoissa. Niistä merkittävin on ollut vuonna 2013 lanseerattu Street Tennis -koulukiertue. Vuonna 2016 LeTS oli koko Hämeen alueen koulukiertueen organisaattori. Yhteistyö Lempäälän koulujen kanssa on ollut hedelmällistä, josta osoituksena oli vuosina 2008–15 pelattu koulujenvälinen minitennisturnaus. LeTS on myös aktiivinen tekijä Hämeen aluetoiminnassa ja yhteistyökumppani naapurikuntien tennisseurojen kanssa.

Kauden päätöstapahtuma ja seuran 10-vuotismuistelot järjestettiin Hakkarin liikuntahallissa 18. joulukuuta Tilaisuudessa palkittiin kauden aikana SM-kisoihin osallistuneet seuran pelaajat Jussi Korpela, Pekka Kärkkäinen ja Mauri Onttonen. Uusina kilpapelaajina huomion saivat John-Erik Hagström, Suheil Lizana, Anni Moisio, Iida Valkama ja Valtteri Vuorio.

Seuran kiertopalkinnon ”Markun pytyn” sai tänä vuonna LeTS-sarjatennisjoukkue, joka teki nousun kesäsarjassa II-divisioonaan. Joukkueen runkopelaajat ovat Jussi Korpela, Mikko Lehtinen, Arttu Lohi ja Olli Nieminen. Palkinnon saajat olivat palkitsemistilaisuudesta poissa hyvällä syyllä eli sarjatennisottelussa Kurikassa.

– Yhdistys tai urheiluseura ei ole mitään ilman ihmisiä. Seura olemme me. Kiitos onnistuneesta ensimmäisestä kymmenestä vuodesta kuuluu meille kaikille ja koko seuraväelle, summasi Timo Reunanen historiaesityksen.

Lempäälän Tennisseuran historiakatsaukseen ”LeTS 10 vuotta, eikä suotta” voi tutustua seuran nettisivuilla. Juhlavuoden kunniaksi sivuille on kerätty myös tennistarinoita seuran toiminnassa eri rooleissa olevilta henkilöiltä.

Lempäälän Tennisseuran toimintavuosien 2006-16 kohokohtia

2006 seuran perustaminen

2007 sarjatenniksen aloitus IV-divisioonasta

2008 Akseli Jakala seuran ensimmäinen SM-mitalisti

2009 ensimmäinen Lempäälän kansallinen tennisturnaus

2010 Sääksjärven tenniskentät valmistuvat

2011 valtakunnallinen palkinto Tennisliiton 100-vuotistapahtumajärjestäjänä

2012 LeTS-ykkösjoukkueen nousu III-divisioonaan

2013 Street Tennis -koulukiertue käynnistyy

2014 LeTS Hämeen aluesarjan voittaja

2015 LeTS mukana Jarkko Niemisen jäähyväisottelussa

2016 LeTS-ykkösjoukkueen nousu II-divisioonaan