Laukko palkittiin tuplasti

Vesilahden kunnan hyvinvointilautakunta huomioi vuosittain vapaa-aikasektorilla ansioituneita henkilöitä sekä tahoja.

Hyvinvointilautakunta myönsi Pasi Riikoselle ansioituneesta valmennuksesta vuoden 2016 Vuoden liikuntateko -palkinnon.

Perusteluissa kerrotaan, että Pasi Riikosen valmentamasta Vesilahden Visan salibandy 02-syntyneiden -joukkueesta on noussut useita huippuyksilöitä, jotka pelaavat tällä kaudella nuorten SM-sarjaa Tampereen seudun seuroissa. Erityisesti perusteluissa mainitaan nuorten maajoukkuetapahtuma Helsingissä syyskuussa 2016, jossa Suomea edusti viisi vesilahtelaista nuorta. He kaikki ovat aloittaneet salibandyn harrastamisen Pasin Riikosen vetämässä joukkueessa.

Vuoden 2016 Kunnon Kuntalainen -tunnustus myönnettiin Jenni-Maarit Ketolalle ja Kari Ketolalle. He ovat vuosia toimineet erittäin aktiivisesti ja tarmokkaasti Vesilahden Visan urheiluvalmentajina sekä seuran johtotehtävissä.

He ovat vetäneet ainakin yleisurheilua, hiihtoa ja useita pallolajeja niin junioreille kuin aikuisille. Jenni-Maarit Ketola on toiminut Vesilahden Visan puheenjohtajana vuodesta 2014.

Vesilahden kulttuuriteoksi vuonna 2016 hyvinvointilautakunta valitsi Laukon kartanon avaamisen yleisölle.