Nuorten olisi hyvä oppia kalastamaan

Alle 15-vuotiaille lapsille ja nuorille järjestetään Lempäälässä jälleen kerran kalastuspäivä. Lapset ja nuoret voivat kalastaa ilmaiseksi lasten ja nuorten tapahtumapäivän ajan Herralankoskella lauantaina 20. toukokuuta.

Se on reilusti luvattu, sillä Herralankosken laavun kohdalla ei saa edes onkia ongella. Katepalintien varrella sijaitseva Herralankoski on nimittäin osa Lempäälän Kuokkalankoskia ja asetuksen mukaisesti lohi- ja siikapitoinen virtaava vesistö, johon myydään kalastuslupia vuorokausilupina tai kalenterivuodeksi.

Kuokkalan-Kuljun osakaskunta järjestää tänä keväänä tapahtuman jo kymmenettä kertaa. Perinne sai alkunsa jo ennen vuotta 2008, kun päivää vietettiin ensin muutamana kesänä Kuokkalankosken markkinoiden yhteydessä. Viime vuonna tapahtuma keräsi Herralankoskelle ennätysyleisön, noin 400 kävijää.

Luvassa on monenlaista ohjelmaa. Kirjolohen istutusnäytöksessä koskeen lasketaan noin 300 kiloa vähän yli kilon painoista kalaa. Arpajaisissa on paikallisten yritysten lahjoittamia palkintoja. Myynnissä on makkaraa, lettuja ja nokipannukahvia. Tuotto käytetään alueen kunnossapitoon.

Tarjolla on ruokareseptejä kalasta.

– Yleisölle maistetaan ilmaiseksi paikan päällä savustettua savukalaa, joko ahventa tai kuhaa tai muuta, mitä saaliiksi tulee, Kuokkalan-Kuljun osakaskunnan sihteeri Reijo Sumanen lupaa.

Tapahtumassa esittäytyvät myös Birgitan polku sekä Lempäälän Seudun Matkailuyhdistys. Kalastuspäivässä on kalastusvälineiden myyntiä. Paikallinen elämysopas esittelee toimintaansa.

Kuokkalan-Kuljun osakaskunta on suuri, peräti 2 640 jäsenen yhdistys. Se hallinnoi yli 760 hehtaarin maa- ja vesialueita, joukossa on Tervajärvi, Yräysjärvi, Salmuksen alue ja paljon pieniä järviä itäisen Lempäälän alueella. Yhdistyksen toiminnan laajuudesta kertoo jotain se, että kun Kuokkalankoskeen tehtävät velvoiteistutukset koskialueelle ovat kustannuksiltaan noin 3 000 euron luokkaa, yhdistys itse istuttaa vuosittain kalanpoikasia noin 30 000 euron edestä, pääasiassa siikaa, harjusta ja ankeriasta. Taimenta istutettiin aiemmin, mutta nyt ollaan saatu aikaiseksi luontaisesti lisääntyvä taimenkanta.

Miksi yhdistys haluaa järjestää kalastustapahtuman nimenomaan lapsille ja nuorille, onko ala ukkoutumassa ja akkautumassa?

– Koko jutun juuri tässä meillä on ohjata lapsia ja nuoria terveen harrastuksen pariin. Oman kylän nuoria täällä Herralankoskella käy aika paljon. Vakikalastajat täällä ovat muinakin aikoina aina valmiina opastamaan ja lainaamaan välineitäkin sellaiselle, joka haluaa lajia kokeilla.

– Herralankoski ei ole vajaakäytöllä. Meillä käy täällä Herralankoskella hyvin nuoria kalastajia, eräskin 14-vuotias bussilla Pirkkalasta. Kauimmat nuoret käyvät täällä vanhempiensa kyydillä Hämeenkyröstä ja Ikaalisista asti, Sumanen sanoo.

Sumanen painottaa, että Herralankosken kalastusaluetta on haluttu kehittää nimenomaan yhteisölliseksi kohtaamispaikaksi, jonne voi mennä, vaikka ei kalastusta harrastaisikaan.

Lääkekaapista löytyy apu, jos koukku tai puukko lipsahtaa sormeen. Birgitan polun puuhuoltoon kuuluvalla alueella on laavu, vuokrakota yöpymiseen, liiteri, kalustovaja ja vessat. Viimeksi yhdistys on toteuttanut puisen kävelysillan Katepalia vastapäätä olevaan läheiseen Kruunusaareen.

– Täällä saa aina juttuseuraa; jos ei muita niin kalastuksenvalvoja on aina paikalla. Vedenkeittimet ja jääkaappi ovat kenen tahansa käytettävissä. Tulipaikka on vapaasti käytettävissä, hän korostaa.

Lempäälän monitoimikeskus toimittaa huonon sään varalle paikan päälle ison teltan. Herralankosken kalastusalueen oma pysäköintipaikka on pieni. Se on varattu huoltohenkilöstölle. Yleisölle osoitetaan paikoitus viereisen Katepal Oy:n paikoitusalueelle.