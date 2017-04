Tanssiopisto Ideaparkiin

Lempäälässä toimiva Pirkanmaan Tanssiopisto on valittu ”Arktisten Askeleiden” lopputapahtumaan Oulussa 31.3.–2.4. Mukana oleva teos on baletti ekB:n esittämä Kalassa ja koreografia on Outi Vilosen.

Tanssijat treenaavat pääaineenaan balettia 4–6 kertaa viikossa sekä jazztanssia. Lisäaineina nuorilla tanssijoilla on vielä yksi tai useampi laji, joita ovat nykytanssi, showtanssi ja tanssiteatteri. Lisäksi he harjoittelevat koreografiaharjoituksissa.

Tanssitapahtuma ”Arktisten Askeleiden” esikarsintaan oli lähetetty ennätysmäärät teoksia. Ouluun saakka valittiin 56 esitystä ja yli 200 jouduttiin jättämään suositun tapahtuman ulkopuolelle. Tänä vuonna vuorossa ovat yläasteikäiset ja aikuiset. Ensi vuonna tapahtumaan tavoittelevat ala-asteikäiset ja lapset.