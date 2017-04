Orffit esiintyivät Lempoisten koululla

Lempäälä on lähellä ja Haurala on hyvä paikka elää ja asua, on ottanut motokseen Hauralan omakotiyhdistys. Niinpä maanantaina 22. elokuuta jo perinteiseen tapaan Lempoisten koulun pihassa Hauralan perheiden yhteisen tapahtuman järjestänyt yhdistys on ottanut nimensä rinnalle käyttöön myös toisen nimen, Hauralan asukasyhdistys.

– Koska haluamme olla alueen kaikkien asukkaiden yhdistys, emme kiinteistöjen, sanoi kesätapahtuman tervehdyssanoissaan yhdistyksen puheenjohtaja Olli-Taavetti Kankkunen.

Maanantain sateet taukosivat tapahtuman alla, ja koko perheelle suunnattu parin tunnin kestoinen tilaisuus saatiin viedä läpi leppoisassa loppukesän säässä. Tunnelman säilymisen takasi pelimannit Mane ja Mika Hakala. Hanuriduon avauskappale oli Metsälinna.

Viihtyisän musiikin lisäksi tarjolla oli vaikka mitä ilmaisesta grillimakkarasta ja mehusta alkaen. Hampaansakin sai puhdistettua Pirkanmaan jätehuollon viestintäpäällikkö Suvi Suomalaisen jakamilla xylitolpastilleilla.

Tällä kertaa tapahtuman aiheena oli kierrätys. Lasten toimintapisteessä askarreltiin kierrätystavarasta muun muassa paperikukkasia. Paikoitusalueelle nyt ensimmäistä kertaa kootusta peräkonttikirppiksestä saattoi tehdä edullisia hankintoja. Tosin paikalla omaa ja lapsenlapsiltaan tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa myymässä ollut, Kallenkujalla asuva Irja Lehtinen harmitteli sitä, että myyntiaika vain oli niin kovin lyhyt.

Pirkanmaan jätehuollon lajitteluinfopisteellä oli mahdollista osallistua tietovisaan, jossa oli palkintoina Luontoliiton lahjakortteja.

Tapahtuman yhteistyökumppani on koko sen historian ajan ollut remonttinsa likimain päätökseen saanut Lempoisten koulu, jonka edustaja, apulaisrehtori Janne Viitala sanoi tiloja koulussa olevan nyt 700 oppilaalle. Vaikka koulussa on 540 oppilasta ja muutama ryhmä pienempiäkin lapsia, ei tyhjiä tiloja ole.

– Pirkan opisto siirsi lähes koko toimintansa tänne tyhjiin tiloihin päiväkäyttöön.

Kuinka pitkä perinne loppukesän tapahtumalla on? Viitala muisteli tapahtuman olevan tällä kertaa ”ainakin viides”. Asukasyhdistyksen hallituksen jäsen Jenni Aho-Kemppainen pani paremmaksi; nyt oli ainakin 7.–8. kerta. Hyvä, nyt niitä on ollut yksi enemmän.

Hauralan asukasyhdistys

Yhdistyksen toimialueella on yli 350 taloutta.

Yhdistys pyrkii parantamaan kaikkien ikäryhmien asumisoloja kunnostamalla ympäristön leikkipaikkoja ja yhteisiä oleskelualueita talkoilla.

Ritva Mäkelä on kirjoittanut kyläkirjan Haurala – Lempäälän vanhin kylä.