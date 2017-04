Maankaatopaikalle lupa moottoritien läheisyyteen

Lempäälän kunnan ympäristöjaosto on myöntänyt määräaikaisen ympäristöluvan maankaatopaikkatoiminnalle 3-moottoritien tuntumaan. Toimintapaikka on kolmen kilometrin päässä Lempäälän keskustasta. Se sijaitsee Rantoinen-Ahtiala maantien numero 13776 vieressä sekä valtatie 3-moottoritien välittömässä läheisyydessä. Määräaikainen ympäristölupa on voimassa viisi vuotta 4. toukokuuta 2022 saakka.

Maankaatopaikalle saa sijoittaa puhtaita maa- ja kiviaineksia enintään 13 000 kuutiometriä. Maankaatopaikalla saa varastoida lyhytaikaisesti varastointialueen ulkopuolella multaa ja hiekkaa 500 kuutiota sekä valmista aja varastoida polttopuita 250 kuutiota vuodessa.

Maankaatopaikalle vietävä massamäärä 13 000 kuutiota tarkoittaa 1 300 kuormaa. Vuodessa kuormia on keskimäärin 260 ja kuukaudessa noin 22. Lähin asuinrakennus sijaitsee lounaassa noin 200 metrin etäisyydellä uudesta täyttöalueesta. Alueesta länteen noin 250 metrin etäisyydellä sijaitsee Herralanvuoren-Rassanvuoren arvokas kallioalue.

Varsinaisen maankaatopaikan pinta-ala on yksi hehtaari, muun toiminta-alueen noin kaksi hehtaaria. Aluetta on käytetty moottoritien rakentamisen yhteydessä syntyneiden pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitysalueena. Täyttöä on ollut aiemmin arviolta 150 000 kuutiometriä. Toiminta jatkaa maantäyttöä.