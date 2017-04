Valtuusto pelasti Säijän monitoimitalon

Lempäälän sosiaali- ja terveyslautakunta päätti keskiviikkona 10. helmikuuta, ettei Lempäälän kunta luovukaan Tampereentie 10:ssä (Asematie 1) sijaitsevasta Lempostuvan vuokrakiinteistöstä, vaan alkaa periä siitä vuokraa. Kunnan seniorineuvosto on viime vuodet jakanut yhdistyksille tilaan käyttövuoroja.

Päätös syntyi äänestystuloksella. Esittelijänä toimineen sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helinin pohjaesitys oli, että kunta luopuu Lempostuvasta kesäkuusta 2016 alkaen ja yhdistysten toiminnalle osoitetaan toimitilat kunnan omistamista kiinteistöistä. Vaihtoehtoina olisivat mm. Pesäpuun kokoustila, Lempoisten koulu, Vanha asema tai kunnan teknisen toimen kokoushuone.

Vastaesityksiä oli kaksi. Molemmissa esitettiin, että kunta ei luovu Lempostuvasta. Ensin Tuukka Liuha (kesk.) esitti Hannu Lehikoisen (vas.) kannattamana, että kunnan seniorineuvostolta pyydetään esitys, miten Lempostuvan käyttöä tehostetaan uusien maksavien käyttäjien avulla. Ville Hämäläinen (vihr.) esitti puheenjohtaja Niina Selinin (sd.) kannattamana, että kunta sopii vuokran Lempostuvan käytölle yhdessä yhdistysten kanssa. Äänestyksessä vastakkain olleista esityksistä Liuhan esitystä kannatti kaksi lautakunnan jäsentä ja Hämäläisen esitystä seitsemän. Äänestyksessä voittanut Hämäläisen ehdotus asetettiin seuraavaksi esittelijän ehdotuksen kanssa seuraavaan äänestykseen.

Sen voitti Hämäläisen esitys äänin 8–2. Lempostuvan vuokrakiinteistöstä luopumisen kannalla siinä olivat Lea Blomqvist (kok.) ja Sari Strömsholm (kok.). Hämäläisen ehdotuksen puolesta äänestivät Ville Hämäläinen, Tuukka Liuha, Niina Selin, Tauno Haapajoki (kd.), Kirsi Kallio (ps.), Hanna Lahtinen (sd.), Jarkko Lahtinen (kesk.) ja Hannu Lehikoinen (vas.). Usko Gullstén (kok.) oli pois äänestyksestä.

”Paras kompromissi”

Lempostuvan vuokrakiinteistöstä luopuminen kesäkuusta 2016 alkaen on ollut esillä osana kunnan talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimia. Lautakunnalle antamassaan lausunnossa kunnan seniorilautakunta ihmetteli ahkerassa käytössä olevan, keittiöllä ja AV-laitteilla varustetun ja erinomaisella paikalla sijaitsevan Lempostuvan lakkauttamisaikeita. Seniorineuvosto lausui arvostavansa Lempostuvan esteettömyyttä ja viihtyisyyttä. Vaihtoehtoisia tiloja se ei pidä nykyisenveroisina. Lausunnossa uskottiin Lempostuvan tuovan säästökohteena myöhemmin eteen kustannuksia.

Alkuaan tilavuokran perimistä vastaan ollut seniorineuvoston puheenjohtaja Hannu Turkkinen on päätökseen tyytyväinen. Vaakalaudalla ollut Lempostupa säilyy. Yhdistyksiä on erilaisia, mutta hän uskoo, että koska kyse on vuokratilan käytöstä, perittävästä vuokrasta päästään neuvotellen yksimielisyyteen.

– Tämä on paras mahdollinen kompromissi ja ehdottomasti parempi kuin potkut.

Turkkinen toteaa yhdistysten olevan valmiina lähtemään pois alta, kun kiinteistössä alkaa saneeraus tai muu remontti.

– Olemme olleet täällä nyt 6–7 vuotta ja odotamme vesi kielellä, että pääsemme muuttamaan Lempäälä-taloon, kun se valmistuu.

Lempostupa

Lempostupa on Lempäälän keskustassa, Asematie 1:ssä sijaitseva kunnan vuokraama kiinteistö.

Tilan koko on noin 100 neliötä ja siellä on tilat noin 60 henkilölle.

Kunnan seniorineuvosto jakaa Lempostuvan käyttövuoroja yhdistyksille.

Vuonna 2015 noin 35 yhdistystä käytti Lempostupaa yhteensä 1 340 tuntia.

Lempostupaa on käytetty liikuntatilana ja kokouspaikkana ja siellä on järjestetty luentoja. Siellä on ollut SPR:n terveyspiste, Mukanet atk-opastusta senioreille, vertaisohjaajatoimintaa ja virikeryhmiä.

Kunta maksaa Lempostuvasta vuokraa 1 278,90 euroa kuukaudessa eli 15 346 euroa vuodessa. Yhdistykset eivät ole maksaneet tilan käytöstä vuokraa.