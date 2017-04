Kaiken maailman paimenia

Vesilahden uudella Skeittiparkilla on näkynyt vilinää jo pitkään, mutta varsinaisia avajaisia vietettiin viime sunnuntaina. Parkin hyvä käyttöaste oli liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juutin mukaan odotettua.

– Skeittiparkilla on ollut paljon väkeä aamusta iltaan, on hienoa että tällainen paikka saatiin kuntaan. Kyllä tälle tilausta on ollut, hän tuumaa

Juuti muistuttaa kaikkia skeittiparkissa kävijöitä suojavarusteiden tärkeydestä. Vähintään kypärä on hyvä olla aina matkassa.

Nuorisovaltuuston, nuorisotoimen ja seurakunnan yhteistyönä toteutettu avajaistapahtuma keräsi parkin liepeille seurakunnan nuorisotyönohjaaja Merja Viljasen arvion mukaan jopa kaksi ja puolisataa uteliasta. Skeittirampit olivat ahkerassa käytössä, kun kaikki nuorimmista juuri ja juuri laudan päällä pysyvistä jo täysi-ikäisiksi ehtineisiin pitkän linjan skeittaajiin testasivat parkkia sulassa sovussa.

Kirkkoherra Harri Henttinen siunasi uuden skeittiparkin ja toivoi samalla, että siellä riittäisi mukavaa touhua ja kävijöitä. Seurakunta antoi skeittiparkille avajaislahjaksi käytännöllisen katuharjan, jolla voi lakaista ylimääräiset kivet ja hiekanmurut pois rullalautailijoiden tieltä.

Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi muisteli alkusanoissaan viittä nuorta miestä, jotka saapuivat kunnantalolle ja pyysivät saada tavata kunnanjohtajan. He luovuttivat päättäville tahoille kahdensadan nimen addressin skeittiparkin puolesta ja hiljaksiin suunnitelmat alkoivat rullata eteenpäin.

Uusi skeittiparkki on herättänyt kiinnostusta, ja jopa kateutta, ympäri Pirkanmaata. Skeittaajia on tullut Vesilahteen Tampereelta asti, koska siellä ei ole vastaavaa skeittipaikkaa tarjolla, kertovat Aleksi Suonsivu, Eemeli Pesonen ja Emil Viitala. He ovat kolme niistä viidestä kunnanjohtajan pakeille saapuneista nuoresta miehestä. Seistessään käyttövalmiin parkin vieressä he paljastavat, etteivät alussa aivan olleet uskoneet kuntalaisaktivisminsa lopputulokseen.

Koskenkylään frisbeegolfia ja kirkolle talveksi jääkiekkokaukalo

Avajaisissa nähtiin skeittausta Suomen huipulta, kun tuore suomenmestari Benjamin Blom esitteli taitojaan yhdessä paikalle saapuneen Skeittipakun väen kanssa. Lisäksi nähtii breikkausta ja Best trick -temppukilpailu. Avajaisisten musiikista vastasivat DJ:t Tonto ja Tom Banger.

Skeittauksen erikoisliike Ponke’sin sponsoroima Skeittipaku mahdollisti kaikille lajin testaamisen tuomalla paikalle lainattavaksi rullalautoja ja varusteita. Kyseessä on hanke, jossa paku kiertää ympäri Suomea ja innostaa lapsia ja aikuisia harrastamaan skeittausta. Varusteiden lisäksi tarjolla oli neuvoja ja opastusta asiansa osaavilta Jonne Heinoselta ja Petrus Marttilalta. Vesilahden meininkiä katsoessaan Heinonen totesi, että on aina ilo huomata intoa lajia kohtaan löytyvän ikään katsomatta.

– Vesilahden skeittiparkki on hyvä ja pitkäikäinen ja tarjoaa haasteita aloittelijasta ammattilaisiin, hän kiitteli.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Janne Saarinen oli tyytyväinen tapahtumaan ja paikalle tulleeseen suureen väkimäärään. Hän kertoi, että nuorisovaltuusto on tehnyt kannanoton frisbeegolfradan saamiseksi Koskenkylään. Kunta suunnittelee Harjulan alueelle yhdeksänväyläistä frisbeegolf-rataa. Hanke odottaa vielä ELY-keskuksen hyväksyntää.

Skeittiparkin viereen taas on luvassa talven tullen jääkiekkokaukalo, joten vipinä alueella jatkunee läpi vuoden.

Best trick -kilpailun tulokset:

Alle 13-vuotiaat

1. Lauri Viljanen

2. Eerik Haataja

3. Joona Vehviläinen

13-17-vuotiaat

1. Aleksi Suonsivu

2. Eemeli Pesonen

Yli 17-vuotiaat

1. Leo Mäkinen

2. Miika Toivanen

3. Otso Mikonmaa

4. Toni Illokoski

Fakta

Skeittiparkin kustannukset

Kuntarahoitus 29 556 €

Kunta 12 739 €

Leader-kuntaraha 16 817 €

EU+valtio 54 529 €

EU-osuus 37 838 €

Valtion osuus 16 691 €

Kokonaiskustannukset 84 086 €