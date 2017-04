LeTon nousutoiveet eivät toteutuneet

– Maaliskuun alun viimeinen sarjaturnaus on kaikkien mahdollisuuksiem hetki. Kahdella voitolla nappaamme nousukarsintapaikan, tiivistää joukkueen taustavoimaNelosdivisioonan sarjan kärkitrion ovat koko kauden ajan muodostaneet Kyröskosken Ponsi, KU-68 Kangasalta ja LeTo. Kaksi näistä etenee karsimaan nouspaikasta kolmosdivariin kahden muun lohkon joukkueita vastaan.– Kaudella on ollut monta sattumusta sekä pelaajiston että valmennuksen näkökulmasta, joten haastava paikka mahdollinen nousu on, mutta toki urheilussa katse on eteen- ja ylöspäin eli jos pelaamalla kolmosen paikan saavutamme, vakavasti harkitsemme nousupaikan vastaanottamista, alleviivaa Okero.Hiukan Toivojen vauhti on hidastunut kauden aikana, sillä pelaajistossa on ollut takaiskuja loukkaantumisten myötä. Myös muutamia päteviä pelaajia lähti tammikuussa armeijaan. Osan treenausinto on pitkän kauden aikana hiipunut. Valmennuspuolella kaudsen alussa remmissä ollutvetäytyi joukkueesta peli- ja treenitapojen erilaisten näkemysten takia. Okerolle onkin tullut harteilleen iso taakka seuran toimintojen pyörittämisessä, kun valmennusvastuukin sälyttyi harteille kesken kauden.– Itse toki ihan mielelääni jatkaisin valmentajana, mutta sitten täytyisi taustapuolelle löytyä uutta voimaa. Toisaalta hiukan on itseäni pelikentillekin paluu alkanut innostaa, joten kevään aikana täytyy valmennus- ja tausta-asiatkin hoitaa reilaan.LeTo on tällä kaudella pyörittänyt isoa peluririnkiä, joista osa on pelannut kakkosjoukkueessa puulaakisarjaan Kaukajärvellä. Ensi kaudelle kootaan vain yksi joukkue, joka koostuu noin paristakymmenestä pelaajasta. Osa nykyisitä pelimiehistä jää jatkossa treenaajan rooliin.– Olen kuullut, että toinen lempääläinen säbä-seura eli Lempäälä Sport kokoaa edustusjoukkuetta, tässähän voisi olla sauma yhteistyöhön, jotta kaikille peli-intoisille löytyisi paikka pelata, tuumaa Okero.Lempäälän Toivot pyörittää talouttaan liki 90 prosenttisesti pelaajien maksamilla kausimaksuilla, pienehköjä sponsoreita on muutamia ja erilaisia varainhankintatempauksiakin seura toteuttaa. Yksi hauska sessio on luvassa toukokuun lopulla, kun LeTo suunnittelee Lempäälän keskustaan StreetSäbä-turnausta kolmimiehisen joukkuein.– Tämä sesonki on vielä huipennusta vaille, meillä on takaportti tarrata karsintapaikkaan ja siihen silmät meillä kaikilla letolaisilla kiiluvat, lataa Okero tsemnppihenkeä 5. maaliskuuta käytävään viimseiseen turnauspäivään.