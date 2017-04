Pelolla johtamista Lempäälässä

Lempäälän ja Savitaipaleen kunnat sekä Ruohonjuuri Oy ovat mukana tukemassa Pelolla johtaminen on perseestä -teatteriproduktiota, joka on houkutellut mukaan kuntia ja yrityksiä, jotka haluavat antaa esimerkkiä pelon kitkemisestä työpaikoilta.

– Olemme iloisia, että juuri tämän tyyppiset organisaatiot on saatu mukaan. Näitä yrityksiä ja kuntia voidaan aidosti pitää esimerkillisinä edelläkävijöinä asiassa, kertoo teatterin tuottajat Work Goes Happy Oy:n toimitusjohtaja Jyri Kansikas sekä Kissconsulting Oy:n toimitusjohtaja sekä yksi näytelmän kirjoittajajista Maarika Maury.

– Erityisen ilahduttavaa on se, että olemme saaneet mukaan myös kuntia. Usein kunnat ovat sen tyyppisiä organisaatioita, joissa pelolla johtamisen ilmentymiä on yllättävän paljon, kertoo Kansikas.

– Usein byrokraattiset säännöstöt, tiukka hierarkia ja asioiden pysyvyys ovat omiaan luomaan työyhteisöön pysähtyneisyyttä: jos ideoita ei sallita, ei usein ilokaan lähde kiertämään. Virheiden pelossa jää moni hyvä asia toteutumatta, Maury kommentoi.

– Lempäälä ja Savitaipale ovat olleet äärimmäisen positiivisia esimerkkejä kunnista, joissa ei kangistuta kaavoihin tai jumituta rakenteisiin, vaan henkilöstöä hyödynnetään mm ideakulttuurin kautta sekä välittävän toiminnan kautta, Maury jatkaa.

Pelolla johtaminen on perseestä -teatteriesitys pyrkii herättämään ja kehittämään työyhteisön sisäistä yhteistyökykyä ja johtamista. Käsikirjoituksesta, tuotannosta ja ohjaamisesta vastaa Hannu Kahakorpi ja näyttelijöinä ovat mm. Mikko Kivinen, Kirsi Salo ja Reidar Wasenius. Teatterinäytelmän taustalla on syksyllä 2016 julkaistu kirja Pelolla johtaminen on perseestä, johon on koottu aitoja tarinoita suomalaisesta työelämästä. Kirjan ovat kirjoittaneet Maarika Maury, Jaana Tuominen ja Tuomo Meretniemi. Näytelmä saa ensi-iltansa Helsingissä 29. maaliskuuta.