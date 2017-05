Dinosaurukset 40-metrisen teltan suojassa

Dinot liikkuvat, ääntelevät ja jotkut jopa hengittävät. Dinoja on 35 kappaletta, suurimmat niistä massiivisen kokoisia.

Koko perheen Dino World -näyttely on avoinna Lempäälässä kauppakeskus Ideaparkilla perjantaista 5. toukokuuta maanantaihin 8. toukokuuta. Kyseessä on nykytekniikalla toteutettu tietokoneohjattujen dinosaurusten kiertävä suurnäyttely, joka sisältää täysin tunnein alkavan show’n, jossa on dinotietoutta, T-Rexin poikasen kuoriutuminen jättiläismunasta sekä ”elävän” dinomamman, Tyrannosaurus Rexin esiintyminen.

Lapset voivat ratsastaa turvallisesti liikkuvilla dinoilla.

Tapahtuma toteutetaan suuressa 40-metrisessä halliteltassa sekä aidatulla ulkonäyttelyalueella.