Viisas Suku opastaa Sulevia koirana olemisessa

Panda-karitsa oli utelias ja touhukas jo ensimmäisenä elinpäivänään

On mahdollista, että 29. maaliskuuta tähän maailmaan syntyi historian söpöin lammas. Se on pikkuinen tyttökaritsa, vähän honkkeli niin kuin karitsat ovat, ja sillä on mustat läikät suupielissä ja molempien silmien kohdalla niin, että se näyttää vähän pandalta tai ehkä Batman-elokuvien Jokerilta.

Jos jonkinlainen jumala on olemassa, häntä on epäilemättä naurattanut, kun hän on suunnitellut Pandaa. Panda asuu Tikanmäen luomulammastilalla, ja se syntyi neljän karitsan katraaseen. Emo on kaksivuotias ensisynnyttäjä, mutta sillä oli tilanne heti hallinnassa. Se hoivasi karitsat heti niiden synnyttyä ja huolehti, että ne saavat maitoa.

Tilan emäntä Hanna Sannamo ja isäntä Jukka Vitikka kertovat, että monesti ensimmäistä kertaa karitsoivat uuhet ovat paljon enemmän pihalla.

Pandan elämän ensimetrit pitävät sisällään ennen kaikkea syömistä ja nukkumista. Se käy emän nisällä, hoippuu hetken sinne ja tänne ja kuukahtaa sitten oljille nukkumaan. Lyhyen hoippumisvaiheen aikana Pandasta kuitenkin huomaa, että siitä on tulossa utelias pikku lammas. Se nuuhkii sisaruksia ja käy kurkistamassa ihmisiäkin. Toimintaa höystävät pikkuiset määkäisyt.

Ensimmäiset päivänsä Panda viettää perheensä kanssa muusta laumasta erotettuna, mutta jo pian se pääsee tutustumaan muihin lampaisiin. Tikanmäen tilalla on tänä keväänä 83 karitsoivaa uuhta, joten leikkiseuraa tulee riittämään.

Eikä mene enää kauaa, kun Panda pääsee emonsa kanssa laitumelle kevään ensimmäisten vihreiden ruohonkorsien sekaan.

TEKSTI JA KUVAT: Tua Onnela