Ilves löi Loiskeen arktisissa oloissa

Sääksjärven Loiskeen futsal-junalla on juuri nyt tasaiset kierrokset ja kova vauhti. Joukkue toisensa perään on joutunut todistamaan tasaisen, hyvähenkisen ja voitontahtoisen sääksjärveläispoppon paremmakseen. Helsingissä Loiske löi ykkösdivaripelissä Zenithin vastaansanomattomasti lukemin 4 – 1. Sarjataulukossa Loiske on jo kakkosena, unelmakarsinta valkeakoskelaisseura Mad Maxia vastaan alkaa näyttää hyvinkin todennäköiseltä.

– Pelasimme Helsingissä todella kypsän ja maltillisen ottelun. Edes lopussa vastustajan yrittäessä ylivoimalla kavennusta, meillä ei ollut mitään hätää, kiitteli pääpiiska Janne Malmi joukkojaan.

Loiskeen ykköseksi on koko kausi ajatellen nousemassa 19-vuotias taitoniekka Yasar Elbeller, joka Helsingissä saldosi maalin ja syötön. Teemu Heinonen, Sami Vartiainen ja Markus Sairiala olivat muut maaliin osuneet loiskelaiset.

– ”Jasu” Elbellerillä on ollut huikeaa vastuunkantoa koko kauden ajan. Zenith-matissa myös nuori Mikkolan Samuli paiski rajusti töitä ja teki paljon viisaita ratkaisuja. Maalivahtimme Antti Härkönen onj pelistä toiseen aina luotettava, kiitteli valmentaja Malmi nuorisokaartiaan sekä maalin vartijaansa.

Ennen kauden huipentavia liigakarsintoja, Loiske pelaa vielä kotiareenallaan Loimaata vastaan lauantaina 21. maaliskuuta.