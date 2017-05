Sähkötyökalujen suunnittelija ideakilpailun voittajaksi

Lempääläläisen Jyri Aholan Vicera on nuori ja innovatiivinen yritys, jonka tavoitteena on uudistaa sähköalaa tuomalla markkinoille entistä parempia työkaluja tehostamaan ja helpottamaan työskentelyä. Osa työkaluista on täysin uusia innovaatioita. Aluksi pääpaino on kaapelinvetoon tarkoitetuissa työkaluissa ja myöhemmin tuodaan työkaluja myös muihin sähköalan töihin. Yrityksellä on tavoitteita ja kasvumahdollisuuksia jopa kansainvälisille markkinoille.

Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetrin nuorten yritysideakilpailun voittaja Jyri Ahola, vakuutti raadin tuotannollisella yritysideallaan. Hän on perustanut yrityksen Vicera Oy:n, joka suunnittelee, kehittää ja valmistaa sähköalalle erikoistyökaluja. Sähköasentajan töissä Ahola havaitsi monia puutteita työkaluissa ja hän kehitteli joihinkin työtehtäviin aiempaa paremmin sopivia työkaluja työmaalta löytyneistä tarvikkeista ja varaosista.

Tuotekehitys ja suunnittelu veivät alussa oletettua enemmän aikaa, mutta uusista työkaluista on jo ensimmäiset tuotantosarjat tilauksessa. Myös sopivien alihankkijoiden löytäminen ja tehokkaiden valmistustapojen oppiminen olivat alussa hankalia. Kysyntää tuotteille on kuitenkin löytynyt, ja tänä vuonna myös uusia työkaluja on tarkoitus tuoda markkinoille. Tuotteet ovat hinnoiltaan kilpailukykyisiä ja toiminta on kannattavaa. Tuotantosarjojen kasvaessa katteet paranevat huomattavasti.

Nuorten Yritysideakilpailu järjestettiin 19. kerran. Kilpailuun osallistuneet ovat alle 25-vuotiaita ja ideat on seulottu Uusyrityskeskus Ensimetrin asiakkaiden yritysideoista sekä Ensimetriin tulleista ehdotuksista. Ideat perustuvat harrastuksiin, työkokemukseen tai opiskeluun. Tänä vuonna voittajat seulottiin 146 yritysidean joukosta. Virtuaalitodellisuus, jakamistalous ja peli-ideat näkyivät nuorten ideoissa, mutta myös perinteisiä käden taitoihin ja osaamiseen perustuvia ideoita oli ehdolla.