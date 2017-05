Itämainen tanssija kävelee kuin kuningatar

Anja’s angels -tanssiryhmä tahtoo esiintymislavalle

Helinää ja helskettä kuuluu Lempäälän työväentalolta, eikä ole edes joulu. Tonttujen sijaan paikalla on ryhmä naisia, jotka perehtyvät itämaisen tanssin saloihin opettajansa Anja Solalan opastuksella. Lantio keinuu ja hymy on kaikilla herkässä.

Pirkan opiston itämaisen tanssin ryhmässä on mukana sekä yli kaksikymmentä vuotta tanssineita että viime syksynä harrastuksen aloittaneita. Konkareiden ja vasta-alkaneiden yhteispeli kuitenkin sujuu ja tärkeintä on tanssin ilo. Tanssiryhmä on Anja Solalan sanoin hioutunut vuoden kuluessa timantiksi.

Anja Solala kertoo, että itämaisen tanssin juuret ulottuvat luolanaisten ajoille asti ja esimeriksi faaraoiden Egyptissä tanssiliikkeillä on ollut parantava tarkoitus. Tanssityylejä on monia, mutta itämaisen tanssin levinnein tyyli on juuri egyptiläinen tanssi.

Ryhmäläiset kehuvat, ettätanssimisen myötä ainakin niska- hartia- ja selkävaivat ovat tiessään. Heidät saa tunneille tanssin ilo, mukava ilmapiiri ja hyvä opettaja.

– Anja on ryhmän sydän, he toteavat ja keksivät saman tien ryhmälleen nimen; Anja’s angels.

Teknisen suorittamisen sijaan itämainen tanssi on Anja Solalan mukaan enemmän taidelaji. Siitä huolimatta liikkeet vaativat kehonhallintaa ja erityisesti syvät vatsalihakset tekevät työtä tanssin aikana. Lantionpohjalihaksetkin saavat treeniä.

Ryhmä harjoittelee parhaillaan turkkilaistyyppistä koreografiaa ja kahdella hunnulla tanssimista. Molemmissa tansseissa lanteilla helisevät kolikkovyöt. Niitä on löytynyt basaareista ja kirpputoreilta, on tehty itse tai tilattu netistä. Lantiolle sidotun kolikkovyön tai huivin tarkoitus on korostaa lantion liikettä.

Lajin pariin tulevalle Anja Solala opettaa ensimmäiseksi perusasennon. Siinä napa on kiinni selkärangassa, kädet avoinna ja ryhti on hyvä. Oikea asenne on tärkeää.

– Kävellään kuin kuningatar, hän toteaa.

Oikeaa asennetta ja hyvää itsetuntoa on etsitty muun muassa kotitehtävillä. Pääsiäislomalle ryhmän naiset saivat tehtäväksi etsiä itsestään kaksikymmentäviisi hyvää puolta. Yhdellä Anja’s angels -tanssiryhmäläisellä on erityisen kauniit varpaankynnet etenkin silloin, kun ne on lakattu punaisiksi. Toisella on juuri passeli vatsa, kolmannella hyvä ryhti. Kehuja saivat myös silmät, iloinen perusilme, sääret, hyvät vatsalihakset ja hiukset.

Ryhmän toiveissa on päästä esiintymään ja tuomaan hyvää mieltä esimerkiksi Ehtookotoon. Toisia esiintyminen ei kiinnosta, mutta osa on innoissaan. Sillä porukalla mennään, joka esiintymislavalle halajaa.