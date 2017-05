Rachel toi terveiset Sambiasta

Vesilahden yläasteen tekemän yli kymmenen vuoden kehitysyhteistyön tuloksia ovat muun muassa koulu ja porakaivo

Vesilahden yläaste tehnyt kehitysyhteistyötä Afrikkaan vuodesta 2005 lähtien. Sillä on ollut Isengen kylälle ja kyläläisille suuri merkitys, kertoo Sambiasta Suomeen vierailulle saapunut Rachel Nambaya.

Oppilaiden taksvärkkirahoilla ja yksityisten ihmisten lahjoituksilla Isengen kylään on rakennettu 150 oppilaan ilmainen Vesilahti Community School, joka tarjoaa lapsille koulutuksen omassa kylässä. Rachel Nambaya kertoo, että hänen omassa lapsuudessaan koulumatka naapurikylään taitettiin jalkaisin ja se oli kuusi kilometriä suuntaansa. Hän pääsi kouluun, mutta monelle muulle kouluttautuminen ei ollut mahdollista.

Vesilahti Community Schoolissa opiskelevat luokat ensimmäisestä seitsemänteen. Koulussa työskentelee kaksi opettajaa, joille on rakennettu kylään omat asunnot. Sekä asuntoihin että kouluun on vedetty sähköt. Koulun viereen tytöille ja pojille on rakennettu vessat, jotta kenenkään ei tarvitse käydä puskissa tarpeillaan.

Kylään rakennettiin myös porakaivo yhteistyössä Lempäälän lukion kanssa. Ennen sen rakentamista naiset kantoivat perheilleen vettä usean kilometrin päästä.

Suomesta Sambiaan lähetetty kontti päätyi ennakkosuunnitelmista poiketen terveysaseman sijaan ostoskeskukseksi. Valtion rakensi lähelle terveysaseman eikä toiselle vastaavalle ollut enää tarvetta. Uudessa ostoskeskuksessa toimii muun muassa MORO-kampaamo. Uuden hiustyylin lisäksi ostoskeskuksesta voi hankkia esimerkiksi ruokatarvikkeita, kuten kalaa ja kanaa.

Vesilahden yläasteen uusin hankinta kylään on lehmä. Lehmä on lahjoitettu koulun käyttöön ja sen maito on tarkoitettu koulun oppilaille juotavaksi. Rachel Nambaya kertoo, että se on erityisen tärkeä lapsille, jotka muuten eivät saa riittävästi ravintoa.

Rachel Nambayan ensimmäinen ulkomaanmatka oli vaiheikas muun muassa lennon peruuntumisen myötä. Hän saapui lopulta Vesilahteen sunnuntaina 23. huhtikuuta kolme päivää alkuperäistä matkasuunnitelmaa myöhemmin. Maanantaina hän tutustui Vesilahden yläasteeseen ja vieraili luokissa kertomassa kehitysyhteistyön tuloksista. Hänet yllätti muun muassa koulun suuri koko ja hienot laitteet. Suomalainen kevätsää lumisateineen toi matkaan myös omat mausteensa. Suomalaisia hän kehuu sydämellisiksi ja ystävällisiksi.

Rachel Nambaya opiskelee parhaillaan terveydenhoitajaksi. Hänen opiskelunsa kustantaa pääosin Henriikka Seura. Valmistuttuaan Rachel työskentelee kylän terveysasemalla. Suomalaiseen alan osaamiseen hän pääsi tutustumaan vierailulla Helsingin yliopistollisen sairaalan lastentautien osastolla. Ohjelmassa oli myös osallistuminen peräti kahdelle risteilylle. Saksalaisten Isenge-clubin jäsenten kanssa matka suuntautui ensin kohti Tallinnaa ja rehtori Tapani Pietilän syntymäpäiväristeilyllä matkattiin Tukholman suuntaan.