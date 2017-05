Suurkirppis valtaa jälleen Villa Hakkarin alueen

Mika ja Markus Nikkilä ovat pikkupojista asti olleet kiinnostuneita kaikenlaisisita kauhutarinoista, yliluonnollisesta ja muusta asiaan kuuluvasta. Tammikuussa 2014 he perustivat Paranormal Investigations Group ry:n, joka suorittaa paranormaalien ja yliluonnollisten ilmiöiden tutkimuksia käyttäen apunaan nykyaikaista teknologiaa.

Veljekset kertovat, että heitä on kutsuttu hulluiksi ja he ovat saaneet tappouhkauksia, mutta huomattavasti enemmän on ihmisiä, jotka kaipaavat heidän apuaan.

– Ihmisillä on valtava hätä. Saamme viikottain kolmesta viiteen tai jopa kymmenen pyyntöä tulla käymään, kun ihmiset painivat niiden asioiden ja ilmiöiden kanssa. He haluavat selvittää etteivät ole hulluja ja saada varmuuden miten asia on.

Mika ja Markus Nikkilän tutkimus alkaa useimmiten perehtymällä paikkaan ja alueeseen sekä siellä aiemmin vaikuttaneisiin ihmisiin. Paikan päällä otetaan aina aluksi paljon valokuvia. Niistä etsitään selkeitä poikkeamia, kuten heijastuksia ikkunoista tai outoja ilmentymiä.

Valokuvaamisen jälkeen he käyvät kohteen läpi huone kerrallaan joko yksin tai kaksin. Mukana heillä on sanelin ja ghostbox. Ghostbox on radiokanavia skannaava laite, joka muodostaa white noisea, satunnaista signaalia.

– Ghosboxia on käytetty jo 60–70- luvulla CIA:n omiin tutkimuksiin. Se on meidän päälaitteemme, Mika Nikkilä kertoo.

Jokainen tutkimus puretaan ja siitä tehdään video Youtubeen. Myös Facebook-sivut ja nettisivut päivittyvät ahkerasti.

Paranormal Investigations Group on tutkinut yli sata kohdetta kartanoista yksityisasuntoihin. Heidän ensimmäinen kohteensa oli Hakalan kartano Valkeakoskella.

– Emme tienneet kuinka niin sanotusti paha paikka se on. Olimme aivan vihreitä emmekä tienneet mikä tarkoittaa mitäkin. Sieltä saimme ihan ensimmäisen kuiskauksen. Joku oli siinä lähellä ja kuiskasi ”Jukka”. Ei sellaista pitäisi kuulua, Mika Nikkilä toteaa.

Uusin tutkimus tehtiin Lempäälässä Hakkarin kartanossa. Sinne heidät kutsui lempääläinen, joka oli kuullut, että talossa on tapahtunut selittämättömiä asioita.

– Siellä istuimme rauhassa ja kyselimme asioita, kun keittiön valot menivät pois päältä itsestään. Sitä hetkeä edelsi äänihavainto. Kuin ovi olisi laitettu kiinni. Toinenkin hyvin ihme juttu sattui, kun olin yläkerrassa. Ihan kuin olisi kuulunut miesten juttelua alakerrassa. Mietin, eikö henkilökunta ollutkaan lähtenyt kotiin, Mika Nikkilä kertoo.

Nikkilän veljekset tekevät tutkimuksensa useimmiten öisin. Syy ei kuitenkaan ole ilmiöistä riippuvainen vaan käytännön järjestelyt määräävät ajankohdan; työvuorot, perhe ja niin edelleen. Ilmiöitä voi miesten mukaan tapahtua ihan milloin vain.

– Tutkimus vaatii kyllä tietynlaisen rauhan. Vanajanlinnassa olimme kahdenkymmenen ihmisen ryhmällä ja saimme melko laihat tulokset. Rauhassa olisimme saaneet siitä enemmän irti.

Tutkimuksia tehdään pro bono-periaatteella. Vapaaehtoisen bensamaksun kaksikko ottaa mielellään, jos kilometrit menevät yli viidenkymmenen. Yhdistyksensä jäsenmaksusta he saavat hieman rahaa pattereihin ja muihin juokseviin kuluihin.

Pelottaako?

– Hetkittäin pelottaa, kun tulee nopeita tilanteita Markus Nikkilä toteaa.

– Ei enää. Mitä karmeammat lähtökohdat, sitä nopeammin on päästävä sisään. Mutta ihmisiähän tässä ollaan. Varsinkin ne hetket kun olemme yksin voivat olla aika ahdistavia. Se tunne, kun joku on selän takana on hieno, mutta äärimmäisen ahdistava, Mika Nikkilä pohtii.

Miehet myöntävät, että haamujahdista tulevaa tunnetta voisi verrata extreme-urheilusta saatavaan adrenaliinipiikkiin. Toistaiseksi he eivät ole lähteneet Suomea edemmäs paranormaaleja ilmiöitä metsästämään, mutta haaveissa se on molemmilla.

– Haluaisin mennä Romaniaan kirottuun metsään, Mika Nikkilä kertoo.

– Englannissa on hienoja linnoja ja kartanoita, joihin olisi mahtavaa mennä, Markus Nikkilä jatkaa.

– En minä ainakaan olisi 2,5 vuotta sitten uskonut tätä kaikkea. Täytyy olla terveen skeptinen, mutta kun toistuvasti saa tuloksia ja tulee tuhansia sattumia ovat silmät auenneet, Mika Nikkilä toteaa lopuksi.