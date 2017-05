Puntalaan toivotaan uutta päärakennusta

Metsänpohja rapisee kuivuuttaan; talven lumet ovat sulaneet jälkiä jättämättä. Sinivuokot kukkivat runsaasti ja isoina tuppaina. Peipposet ja muut pikkulinnut livertelevät. Kurkipari lentää matalalta yli.

Toinenkin pari, työsellainen Lempäälän kunnan omistamalta ja varsin viihtyisältä näyttävältä Puntalan leirikeskuksesta löytyy. Lempäälän kuntakonsernin kiinteistöpalveluiden tuottaja Lekitekin työntekijät Darina Manina-Mäkelä ja Eemeli Vajaranta ovat juuri saaneet siivotuksi alueella sijaitsevan keittokatoksen ja rantasaunan. Puntalan kesäkausi 2017 voi alkaa. Ja se alkaakin pian, sillä Lempäälän koulujen kuudensien luokkien Puntala-päivä koittaa torstaina 11. toukokuuta.

Vuosikymmenien ajan Lempäälän kunnan omistuksessa ollut leirikeskus on kesäaikaisessa leirintäkäytössä. Pääasiallinen toimintakausi on koululaisten loma-ajankohta kesäkuun alusta elokuun alkuun. Siitä eteenpäin alueella on viikonloppukäyttöä syyskuun loppuun asti. Lempäälän Karuselli on järjestänyt Puntalassa vuosittain Puntala-rockin.

Voisiko kautta pidentää molemmista päistä? Miten leirikeskusta voisi entisestään parantaa?

Puntalan leirikeskuksen kesän 2017 käyttövuorojen haun yhteydessä Lempäälän kunta järjesti kyselyn alueen kehittämisestä Vastauksia tuli 30.

– Uutta päärakennusta toivotaan. Yleensä puitteisiin oillaan tyytyväisiä. Perusvalmius Puntalassa on olemassa, sanoo vastaukset läpikäynyt vapaa-aikajohtaja Erkki Häkli.

Leirikeskuksen tilat ja toimintamahdollisuudet ovat menneiden vuosikymmenien tasoa eivätkä vastaa kaikilta osin nykyajan vaatimuksia. Ne ovat käyttäjien mukaan tyydyttäviä. Varsinkin keittiö- ja wc-tiloja voisi modernisoida.

– Ruokalarakennus ja keittiö on ankea. Koko leirialue on kuin ummehtunut tuulahdus 70-luvulta. Tiloihin ei ole sen jälkeen panostettu, joku vastaa.

– Yleisilmettä tulisi parantaa reilusti, toinen parahtaa

Kolmas vaatii kasviston raivausta, koska pensaita on liikaa. Jalkapallokenttä pysyy usein märkänä. Joku muu purattaisi kaikki rakennukset.

– Miten kehittää ja lisätä toimintaa, jos ei ole juomakelpoista vettä, joku kysyy.

Joku ehdottaa, että alue pitäisi saada leirikäyttöön koko kesäksi. Keväällä ja syksyisin yhdistykset voisivat käyttää sitä viikonloppuisin, mikäli fasiliteetit ovat kunnossa. Toinen ehdottaa paikan ottamista ympärivuotiseen käyttöön, toinen paikan myymistä yksityiselle.

– Puntalan leirikeskukselle olisi kysyntää enemmänkin. On tärkeää, että toiminnan puitteisiin kiinnitetään huomiota ja tehdään tarvittavia kehittämistoimenpiteitä, sanoo kunnanvaltuutettu Tuula Petäkoski-Hult (sd.), joka jätti tammikuussa 35 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen Puntalan leirikeskuksen kehittämisestä. Nyt kunnan nuorisopalvelut laatii yleissuunnitelman alueen kehittämiseksi käyttäjiä ja kuntalaisia kuunnellen.

Puntalan leirikeskus

Vanha rantatie 243, 37500 Lempäälä.

Puntalan leirikeskus on Lempäälän kunnan omistama, nuorisopalveluiden hallinnassa oleva leirikeskus Pyhäjärven rannalla.

Leirikeskuksen alueella 10 majoitusmökissä mökkimajoitustilaa 40 hengelle, telttapaikkoja, vanha ruokalarakennus keittiötiloineen, ulkokatos, rantasauna, pari vanhaa majoitusmökkiä, urheilukenttä ja nuotiopaikkoja.

Leirikeskuksen alue soveltuu erinomaisesti perinteisten kesäleirien järjestämiseen sekä erilaisiin ulkotapahtumiin.

Leirikeskuksessa järjestetään kunnan nuorisopalveluiden oma leiritoiminta, lisäksi aluetta voivat varata ensisijaisesti lempääläläiset yhdistykset leiritoimintaansa. Mikäli vuoroja jää, vuokrataan aluetta myös muille yhteisöille ja yksityisille. Leirikeskuksen käyttö on maksullista.

Leirikeskuksen alueella ei ole yleistä leiriytymistä. Aluetta käytetään vain etukäteisvarausten perusteella.