Vuoden lintu pikkutylli

Poikkeuksellisen lämpimät säät käynnistävät lintujen muuttoa. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen mukaan maakotkia ja hiirihaukkoja muuttaa. Myös uuttukyyhky ja pulmunen on jo havaittu.

Helmikuun puolenvälin aikoihin on ollut selvästi havaittavissa lintujen muuton käynnistymistä Pirkanmaalla. Muuttava hiirihaukka havaittiin Pälkäneellä 13. helmikuuta ja Lempäälässä Pyhällönvuoren tornista 15. helmikuuta Nuori maakotka muutti Nokialla 13. helmikuuta.

Uuttukyyhkystä tuli havainto 12. helmikuuta Sastamalasta Meskalasta ja sepelkyyhkystä 14. helmikuuta. Tampereelta Härmälästä. Kolme turkinkyyhkyä on talvehtinut Orivedellä. Pulmusesta tuli muuttohavainto Nokian Kauniaisista 14. helmikuuta.

– Pöllöt ovat huhuilleet jo pitkään. Pöllöjen ravintotilanne on Pirkanmaalla pääsääntöisesti parempi kuin viime keväänä. Tämä ilmenee soidintavien pöllöjen määrissä. Lehtopöllö on aikainen pesijä, joten varhaisimmilla pesijöillä voi pian olla poikaset pesässä. Viime päivinä soidintavien pöllöjen joukkoon on ilmaantunut sarvipöllöjä. Osa saattaa olla talvehtinut maakunnassamme, mutta sarvipöllöjä on myös tullut muutolta, sanoo Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin.

Laulujoutsenia on talvehtinut Pirkanmaalla ainakin 30–40 yksilöä. Nyt laulujoutsenia saapuu lisää päivittäin, jos säät pysyvät otollisina. Isokoskeloita on ilmaantunut sulavesiin ja telkkienkin määrät kasvavat. Esimerkiks 7. helmikuuta vietti aikaansa Lempäälän Herralankoskelta 30 telkkäyksilöä.

Merikotkia on jälleen talvehtinut Pirkanmaalla suuria määriä. Pirkkalan ja Vesilahden väliseltä Pyhäjärveltä on laskettu parhaimmillaan yhtä aikaa enimmillään 75 kotkayksilöä.

– Tämä on uusi maakunnan kerääntymisennätys. Kotkia on havaittu myös lukuisasti Valkeakosken Rauttunselällä, Helin kertoo.

Pirkanmaalta on lisäksi ilmoitettu harvinaisia talvehtijoita. Ainakin neljä piekanaa on talvehtinut Sastamalassa Äetsän Kiviniemessä sekä yksilöt Valkeakoskella, Vesilahdella ja Hämeenkyrössä. Hiirihaukka on talvehtinut sekä Valkeakoskella että Sastamalassa. Lempäälän keskustan sulissa on talvehtinut silkkiuikku. Kaksi pikku-uikkua on havaittu talvehtimasta Sastamalassa Kokemäenjoen sulista.

Viime päiviltä on havainto mustapääkertusta ainakin Tampereen Olkahisista. Vesilahden kirkonkylässä on talveaan viettänyt rautiainen, ja rätisevä peukaloinen havaittiin 10. helmikuuta Ylöjärven Siivikkalassa. Pähkinänakkeleita on ilmoitettu talven ajalta noin kymmenen eri yksilöä