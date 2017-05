LeKi-futis avannut nelosen vahvasti, Visallekin vitosessa avauspiste plakkariin

LeKi-futis koki juuri ennen nelosdivisioonan alkamista muutoksia, kun tuore valmentaja Juha-Pekka Aho päätti jättäytyä tehtävästä pois. Joukkueen valmennusvastuun ottivat harteilleen Tomi Karjalainen ja Sampo Clewer.

Pelillisesti kausi on alkanut LeKin osalta mainiosti, sillä kahdesta ottelusta on koossa maksimipisteet, kun LeKi löylytti sarja-avauksessa Sääksmäen Sopua maalein 5 – 2 ja myös Ikaalisten Urheilijat kaatuivat lukemin 2 – 1.

Tehomiehinä kevätkarkeloissa ovat hääränneet Ville Viitaharju ja Aleksi Silanterä, jotka ovat pöllyttäneet maaliverkkoja jo kahdesti. LeKin selkärangan muodostavat edelleen pitkään joukkueessa pelanneet Janne Lehtimäki, Samu Nevala, Toni Ryyppö, Sampo Clewer ja Tommi Niskanen.

– LeKi-futis on leimallisesti junioriseura, mutta koemme myös edustusjoukkueen toiminnan tärkeäksi elementiksi. Ehkä nelosdivari on tällä hetkellä sopiva sarja meille, mutta tulevaisuudessahan voi tapahtua mitä vaan, tiedottaa LeKi-futiksen puheenjohtaja Petri Mäkinen edustustiimin meiningeistä.

Sarjaa alempana eli vitosdivarissa taistelee Vesilahden Visa, joka on koonnut kahdesta pelaamastaan ottelusta tasapelipisteen tuloksella 1 – 1 ylöjärveläisseura Pelikasseja vastaan. Avauspelissään Visa kärsi niukan 2 – 3-tappion Urjalan Palloseuralle. Kevään tehotykki on lentopallostakin tuttu Riku Nissilä, joka on ladannut kaksi osumaa.

– Porukka on hyvällä mielellä liikkeellä ja aika samalla joukkueella jatketaan kuin muinakin vuosina. Tottakai joukkue haluaa voittaa mahdollisimman paljon. Visan joukkuehenki on on hyvä ja pelaajat kunnossa. Joka kesä on tietty kiima lajia kohtaan joukkueella päällä ja tästä on hyvä painaa pitkä kausi läpi, teesittää Visan pelaajavalmentaja Simo Suonsivu vesilahtelaisfutiksen kevätajatukset.