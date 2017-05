Loiskeelle rökälevoitto

Perinteistäkin perinteisempi oranssimustiin peliasuihin sonnustautunut 70-vuotias Sääksjärven Loiske aloittaa jalkapallon kolmosdivarin tämän kauden sarjapelinsä perjantaina 21. huhtikuuta, kun toinen perinteikäs seura eli Nokian Palloseura saapuu Sääksjärven stadionille mittaamaan Loiskeen kevätvireen.

Loiskeen valmennukseen yhden välikauden jälkeen palannut Jani Kangasmaa lupaa, että kotiyleisö näkee kaudella 2017 terävän ja sporttisen Loiskeen.

– Urheilullinen, yhtenäinen ja terrierimäinen, lataa Kangasmaa kolme laatusanaa, millä hän kuvailee tämän vuoden Loisketta.

Kangasmaan apuna valmennuspuolella touhuavat Reijo Laaksonen ja Henry Hanhisalo. Joukkueen taustalta löytyy mukavan suuri sakki tekijöitä manageri Jukka Karhusen ja joukkueenjohtaja Pertti Suhosen johdolla.

– Minun mielihaluni on, että joukkue noudattaa uskaliasta pelitapaa eli palloa pidetään itsellä ja kun se menetetään, prässätään rohkeasti, tiivistää Kangasmaa lisää ajatuksiaan.

Kolmosdivarissa on 12 joukkuetta, joista voittaja nousee kakkosdivariin ja kolme viimeisintä putoavat nelosdivisioonaan. Selkeitä suosikkeja ovat hämeenlinnalaisjoukkueet HJS ja Härmä sekä tamperelaiset Ilves-Kissat, TPT ja ehkäpä nuorekas Ilveksen kakkosmiehistökin. Loiskeen päämäärä on olla sarjassa puolivälin krouvissa.

– Loiskeelle ja koko lempääläiselle jalkapallolle on kolmosdivari miehissä tällä hetkellä ylin mahdollinen sarja pelata. Kynnys kakkosdivisioonaan on hurjan suuri, siellä vaaditaan jo puoliammattimaista menoa harjoittelun ja taloudenkin suhteen.

Pelaajistosta löytyy parisenkymmentä nimeä, joista isoin osa on tuttuja viime- ja edelliskausilta. Muutama mielenkiintoinen uusi yrittäjäkin listoilta löytyy, kuten nuori Sampo Suonpää, Mikael Sulkko, Teemu Hannula ja parin välivuoden jälkeen molarihommista innostunut Vesa Impola. Viime kauden ykköstykki Niko Kuhlberg rakentaa taloa ja ainakin alkukauden pitää virettä alemmissa sarjoisa yllä. Myös terävän keskikenttäpelaajan Juho Mäkiniemen nimeä ei Loiskeen pelaajalistoilta löydy.

– Jalkapallossa Tampereen seudulla on kova kilpailu, joukkueita löytyy paljon eri sarjatasoilta. Pelaajat liikkuvat nykyään seurasta toiseen, mutta hienoa on, että olemme saaneet vakiinnutettua tietyn rungon. Mukana on monia pelaajia, jotka ovat pelanneet Loiskeessa vuosia, Kangasmaa tuumaa ja mainitsee muun muassa Tomi Vikmanin, Tomi Lahtisen, ja Janne Lahdenpohjan nimet esimerkkeinä.

Niin sanottuja Loiske-juurisia pelimiehiä listoilla on puolenkymmentä, kuten jo mainitut Sampo Suonpää ja Vesa Impola sekä heidän lisäkseen esimerkiksi Lauri Suhonen ja Niko Luoma. Tuoreina vahvistuksina Loiskeeseen liittyi mielenkiintoinen nuori nelikko, kun Hakan A-nuorten runkomies Akseli Tiensuu ja lempääläispelaajat Abdulla Al-Barkat ja Ali Al-Zubeidi sekä tuore tuttavuus Nguen Huy Hoang hakevat pelipaikkaa Loiskeesta.