Kuka on korvausvastuussa?

Sääksjärven pallokentän eteläpuolella, Ansunkorventie 4:n pihassa parkissa olleen auton tuulilasiin oli iskeytynyt mitä ilmeisimmin pallo ja rikkonut sen. Auton omistaja oli ollut lähdössä autollaan lauantaina 21. huhtikuuta kello 10.30 aikaan todeten, että todennäköisesti Sääksjärven kentältä potkaistu pallo lentänyt kentän eteläpäädyn suojaverkon yli ja osunut auton tuulilasiin rikkoen sen.

Tapahtumapaikalla oli poikennut joku kentällä po. ajankohtana toiminut pelivalmentaja ja todennut, että lasiin oli osunut pallo, ja hän oli ottanut rikkoontuneesta tuulilasista myös kuvan. Myös poliisi oli poikennut paikalla todeten, että ”kenttä on kunnan, ja että vastuu on kunnalla.” He olivat todenneet suoja-aidan olevan liian matalan. Mihin poliisin lausuma perustui, sitä auton omistaja ei osannut sanoa.

Auton omistajalle oli jäänyt tuulilasivakuutuksen maksaman korvauksen jälkeen omavastuuta parisen sataa. Auton omistaja oli ottanut korvausasiassa yhteyttä vapaa-aikatoimiston viranhaltijaan ja hänen takaisin soittamansa vastaus korvausvaatimukseen oli ollut, että ”tämmöisissä tapauksissa vahinkoa ei korvata”. Miksei ja millaisia tapauksia kunnan vastuu sitten koskee, jäi omistajalle epäselväksi.

Ottamatta kantaa edellä olevaan vahinkotapahtuman korvausvastusiin totean, että tietääkseni urheiluseuroilla on pelaajille pakollinen tapaturmavakuutus ja seuran vapaaehtoistyötä tekeville tapaturmavakuutus sekä toimitsijan vastuuvakuutus, joka korvaa ns. kolmannelle osapuolelle eli tapahtuman ulkopuolisille sattuneita henkilö- tai esinevahinkoja.

On kuitenkin täysin mahdollista, että ottelussa pelaajan potkaisema pallo osuu voimakkaasti katsojaan tai että pelaaja juoksee kentältä ulos törmäten pelikentän ulkopuoliseen katsojaan häntä vahingoittaen. Korvaako joku em. vakuutuksista, ja millaisiin tapahtumiin järjestäjältä vaaditaan ns. tapahtumavakuutus?

Sääksjärven kentän huoltorakennuksen eteläpäädyssä on sen käyttöönotosta lähtien ollut kaksi isoa roska-astiaa. Olen jo edellisen liikuntakoordinaattorin virassa ollessa esittänyt toiveen, ettei niitä tulipalovaaran vuoksi säilytettäisi rakennuksen seinustalla. Mitään ei tapahtunut. Olen esittänyt asian uudelleen tänä keväänä, nyt Lekitekin huoltomiehelle, ja minulle luvattiin selvittää asiaa. No, onko selvitetty, en tiedä, mutta roskikset ovat edelleen samalla paikalla.

Pitäisköhän palotarkastuksen puuttua asiaan?

Mikähän vaikutus mahtaa roska-astioiden nykysijoittelulla olla mahdollisen tulipalon sattuessa korvauksen vakuutusyhtiöltä saamiseen rakennuksen ja rakennuksessa säilytettävän irtaimiston osalta, on se sitten kunnan tai jonkun muun omaisuutta? Voi olla, ettei makseta mitään tai enintään osakorvaus? Onko seuroilla irtaimistovakuutus?

Urheilukentän kohdan hiekoitettu alue on merkitty koulun puoleisesta päästä yksisuuntainen liikenne ja pysäköintikieltoalue päättyy -liikennemerkillä. Ansunkorventien kulmassa, hiekoitetulle alueelle ajettaessa ei ole mitään liikennemerkkiä, joten liittymä tulkittaneen kaksisuuntaiseksi. Mielenkiintoinen tilanne, jos ja kun ajoneuvot törmäävät kuljettajien väittäessä ajaneensa liikennemerkkien mukaan. Koulun ja liikunta-alueen päivä- ja iltakäyttöä palvelevat pysäköintijärjestelyt merkkeineen vaativat perusteellisen tarkastelun ja muutoksia.

Mikko Nurminen

kunnanvaltuutettu

Sääksjärvi