Pentti Hietanen perheineen äitienpäivänä Vesilahdessa

Lempäälä soi -tapahtuma vietettiin tänä kesänä 15. kertaa. Musiikkileirit alkoivat juhannuksen jälkeen ja kestivät elokuun alkuun saakka. Lempäälässä kuultiin konserttisarjan noin 20 tilaisuudessa klassista musiikkia.

Korkeatasoinen oli myös Lempäälä soi -tapahtuman päätöstilaisuus. Yleensä Lempäälä soi on päättynyt jazz-risteilyyn Pyhäjärvellä. Nyt juhlavuonna jazz-pitoinen päätös kuultiin perjantaina 6. syyskuuta Piippo-keskuksessa. Samalla konsertti oli osa maanantaina 9. syyskuuta vietetyn Lempäälä-päivän tapahtumaketjua.

Yleisö oli selvästi tiennyt, mitä tuleman pitää – ja myös sai, mitä halusi.

Niin runsaslukuisasti kuulijoita oli saapunut paikalle, että järjestyksenvalvojat saivat heti kättelyssä kantaa lisää tuoleja ja pöytiä. Ensi kertaa Lempäälässä esiintynyt maailmankuulu suomalainen, romaniassa syntynyt Marian Petrescu trioineen oli houkutellut paikalle yllättäen parisataa pääasiassa keski-ikäistä jazz-diggaria, enkä ihmettelisi, vaikka illan aikana osa ekakertalaisista olisi saanut jazz-herätyksen. Tsääs; Porin jazz saapui Piippoon!

Trion oli tuottanut Lempäälä soin järjestäjä kouluneuvos Juhani Laurila. Kysynnästä päätellen tätä herkkua ei nähtävästi ole paikkakunnalla liikaa tarjolla. Ja tarjonta aikuisväestölle kunnan keskustassa vain lisääntyy, sillä samassa paikassa esiintyy tulevana viikonloppuna Fredi. Tanssi-illan tuottaa Marion Rungin aviomies Kalle Munck.

Jo maanmainio Irwin-revyy ja Piippo-keskuksen korkannut Pentti Hietanen Travelin’ Bandeineen osoittivat, että Piippo-keskuksen yläkerta on luonteva, akustisesti toimiva ja riittävän intiimi paikka juuri musiikillisille illanvietoille. Pidettäköön se sellaisena. Uuden kirjasto- ja kulttuuritilan samoin kuin lukion voisi suunnitella jonnekin muualle kuin Piipon vanhoihin tiilikuoriin. Huonojalkaisia varten voisi olla hissille parempi opastus.

Motoriikka kohdallaan

Marian Petrescu esiintyi lievästi flunssaisena ja pikkukuumeessa, mutta sitä ei miehen virtuoosimaisesta soitannasta kuullut. Mies veti molemmat vajaan tunnin setit itseään säästämättä läpi, mutta konsertin jälkeiset ylimääräiset kappaleet voipunut mestari jätti ymmärrettävästi yhteen. Kontrabassoa soittanut veli Mihai Petrescu spiikkasi kappaleet.

Hän ja komppikaksikon rumpali Raimo Väyrynen tukivat jazz-pianistia tiukalla rytmiikalla.

– One, two, three, four, sanoi Marian Petrescu, ja sitten matka musiikin alkulähteille lähti kuin palmun alta.

Konsertin kattaus oli laaja ja monipuolinen katsaus musiikkiin laidasta toiseen. Jazz-konsertissa kuultiin niin bluesia, kalypsoa kuin klassistakin. Sovituksissa oli svingiä ja groovea, jotka Ehtookodosta kuljetettu flyygeli tilutteli Petrescun sormittamana kauniisti ilmoille. Moneen taipuva trio on tehnyt albumin Hello Mr. Mozart kunnianosoituksena Mozartille. Vuoden 2006 parhaaksi suomalaiseksi jazz-levyksi valitulta levyltä kuultiin hieno jazz-balladi Brahmsin kolmannesta sinfoniasta.

Oscar Petersonin tuotantoon mieltynyt Petrescu sai koko trion maailmanluokan lentoon You Look Good To Me -kappaleessa sekä ensimmäisen setin päättäneessä On The Trailissa.

Lempääläläispianisti Jussi Främling oli haltioitunut konsertista. Hän rohkeni arvella, ettei kukaan ole aiemmin käsitellyt Lempäälässä flyygeliä yhtä hyvin kuin perjantaina kuultu Marian Petrescu.

– Motoriikka aivan kohdallaan, mieletön lavakarisma, lahjakkuus, hän luetteli tekijöitä, jotka tekevät Petrescusta niin suuren pianistin.

Niin lahjakkuus, taitaa olla kasautuvaa sorttia ainakin Petrescuilla. Lempäälässä kuultujen Petrescun veljesten isoveli on säveltäjä-tuottaja Nellu Petrescu, jonka poika on Tampere Unitedissakin pelannut jalkapalloammattilainen Tomi Petrescu.

– Maailman huipuille Suomen parasta rievää, sanoi tapahtuman järjestelyissä mukana olleen Lempäälän Kulttuuritapahtumat ry:n puheenjohtaja Susanna Leppänen ojentaessaan konsertin jälkeen artisteille pienet kiitokset.