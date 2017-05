Sairauskierre lopetti kilpauran

Kokoa ja näköä on melkein kuin viidakkoveitsellä. Asiakas voi kuitenkin olla huoletta ja yrittää rentoutua: terää kalussa ei ole, ja sen metalli tuntuu ihoa vasten lämpimältä. Raivaamisen sijasta Sport Massage Jyrin yrittäjä Jyri Halinen kaapii työkalullaan asiakkaan lihaskalvoja kondikseen.

Sääksjärvellä asuva entinen palomies Jyri Halinen, 45, toteutti jo parikymppisenä syttyneen haaveansa ja valmistui kesällä 2013 urheiluhierojaksi. Yksityisenä ammatinharjoittajana hän on toiminut nyt reilun vuoden. Vastaanottoaan hän pitää Sääksjärvellä Sadun hoitosaunan tiloissa.

Kotikäyntejäkin tekevä Halinen tarjoaa yhden miehen yrityksessään sekä klassista että urheiluhierontaa. Kehon nestevirtausta tehostavaa kuivakuppaustakin hän tarjoaa. Enemmän tai vähemmän säännöllisesti hierottavia asiakkaita on noin 300–400. Sen verran, että yrittäjä pysyy leivän syrjässä kiinni.

Asiakkaita on laidasta laitaan.

– Itse asiassa aika vähän Lempäälästä, mutta runsaasti ympäristökunnista kuten Ylöjärveltä ja Nokialta. Helsingistä asti käyvät kauimmat, sanoo Halinen mainiten asiakaskuntaansa kuuluvan Suomen huippugolffareita, pitkän matkan juoksijoita ja suunnistajia, jotka hakevat hierojalta ehkäisevää, palauttavaa ja vammojen hoitoa.

– Sekä ihan tavallisia ihmisiä, jotka aika usein kärsivät niska- ja hartiaseudun vaivoista ja päänsärystä. Kun ennen hierottiin kipeää yläselkää, nyt keskityn rintakehän etupuolen lyhentyneiden ja kiristyneiden lihasten avaamiseen.

Hierojan luokse käännytään monenlaisissa vaivoissa. On polviongelmaa, alaselkävaivaa ja luupiikkiä kantapäässä.

– Koko kirjo on läsnä.

Lihaskalvokäsittelyä Englannissa

Halisen erikoisosaamisaluetta on lihasten kalvokäsittely. Lihaskalvon eli faskian työkaluavusteiseen pehmytkudoskäsittelyyn hän on perehtynyt hankkimalla koulutusta Englannissa. Hänen mukaansa Suomessa on tällä hetkellä 20 työkaluavusteisen hieronnan osaajaa.

– Lihas itsessään on kuin jauhelihaa. Sitä ympäröivä kalvo pitää sen kasassa ja muodossa. Esimerkiksi niska- ja hartiaoireet ovat lihasten toimintahäiriöitä, joita voidaan parantaa käsittelemällä lihaskalvoja.

Lihaskalvoja voi käsitellä ihan käsin hieromalla ja venyttämällä. Työkaluavusteisessa pehmytkudoskäsittelyssä kalvoja ”vuollaan”.

– Se on kivuttomampaa kuin klassinen hieronta. Hieronnassa pääpaino on mobilisaatiossa. Pyrin välttämään manipulaatiota. Toisin sanoen tuloksiin pyritään hitaasti hieromalla, sanoo ensi vuoden tammikuulla manuaaliseksi selkäterapeutiksi valmistuva Jyri Halinen.

– Tarpeen mukaan käytän potilaalle erilaisia tekniikoita niitä yhdistäen.