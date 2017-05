Vuosien kokemus Lempäälän raitapaidan valttina

Lentopallon huippuotteluissa vilahtaa tasaisesti tuttu nimi paikalliselle lentopalloyleisölle. Kyse ei ole kuitenkaan pelaajasta tai valmentajasta, vaan tuomarista. Lempääläinen Ilmo Parviainen on useiden tuomarivuosiensa aikana päässyt tuomitsemaan kaikkiin kovimpiin peleihin Suomessa: vyöllä on rajatuomarina maaotteluita, europelejä, SM-finaaleja ja Suomen Cupin finaaleita. Ja samat kasvot näkee useasti puhaltamassa alasarjapelejä Hakkarin liikuntahallissa.

Alemmissa sarjoissa Parviainen on pää- ja verkkotuomarina, huippupeleissä hänet nähdään lippu kädessä rajatuomarina. Tuomarina toimimisen ohjenuora on miehen mukaan selkeä.

– Tuomari ei saa tuoda itseään esille, mutta päätuomarina täytyy johtaa peliä. Pelaajien täytyy antaa pelata, Parviainen selvittää.

Kohta 65 vuotta täyttävä Parviainen on tuomaroinut lentopalloa jo 1970-luvulta lähtien ja kokenut ottelun jos toisenkin. Lempäälän Jyryssä juniorina ja miesten 3-sarjassa pelannut Parviainen siirtyi valmennuksen kautta tuomariksi.

– En enää muista kuka, mutta joku houkutteli tuomarikurssille. Tuomarina oleminen on vaativaa lajissa kuin lajissa, ja kun lentopalloa itse pelasi, laji viehätti.

Lähes kaikilla tuomareilla on omaa lajitaustaa ennen tuomariksi siirtymistä. Parviainen kokee sen tärkeäksi, mutta ei täysin välttämättömäksi.

– Montaa täysin pystymetsästä tullutta tuomaria en tiedä. Totta kai lajin tunteminen auttaa, tuntee säännöt ja pelin hengen.

Laji kehittynyt vuosien saatossa

No miksi jo viidellä eri vuosikymmenenä viheltänyt konkari jaksaa yhä napata pillin taskusta ja lähtemään tuomaritorniin jakamaan oikeutta?

– Kyllähän tästä hommasta tykkään, kun edelleen tätä teen, useamman vuosikymmen jälkeen. Jokainen peli on aina omansa ja keskittyä täytyy, vaikka olisi alempaa sarjaa.

Parviainen on nähnyt lajin isot muutokset. Etenkin uusi pistelaskusysteemi saa kehuja. Hän myöntää, että kun jokaisesta pallosta saa pisteen, nopeuttaa se peliä ja on yleisöystävällisempää. Hän näkee Suomen maajoukkueiden menestyksen, etenkin miesten, kasvattaneen paljon lajin suosiota viime aikoina.

Parviainen sanoo huomanneensa innostuneisuuden lentopallon ympärillä ja mainitsee esikuvien merkityksen nuorten innostajana. Hän on vuosien saatossa ollut paraatipaikalla seuraamassa lentopallon tilaa.

– Lempäälässä tilanne on hyvä, lähes joka ikäluokassa on tällä hetkellä juniorijoukkue tytöissä ja pojissa. Vanhemmille ja seuratoimijoille täytyy jakaa kiitosta, että jaksavat lajin parissa touhuta.

– Miehissä ja naisissa on täällä saatu vuosien mittaa hyviä saavutuksia, ja puulaakisarjakin on nykyään erittäin vireä, Parviainen kehuu lentopallon tilaa Lempäälässä.

Tuomarikin on ihminen

Lähes sata peliä viime kausina. Luku kuulostaa todella kovalta, kun Parviainen kertoo työmääränsä. Luvussa on mukana kaikki koululaispeleistä Mestaruusliigan finaaleihin.

Kun viheltää niinkin ison määrän vuodessa, mahtuu sekaan monenlaisia pelaajia ja tapauksia. Tuomari on tunnetusti se, jolle avaudutaan, jos kaikki ei kentällä miellytä.

– Vuosien saatossa on tullut kuraakin niskaan. Joskus pelaajia täytyy pyytää erikseen rauhoittumaan ja keskittymään peliin. Tuomarikin tekee virheitä, aivan kuten pelaajakin, ja päätös täytyy tehdä heti. Ei voi miettiä.

Palautteen antamisessa on kuitenkin tapahtunut Parviaisen mukaan positiivinen muutos.

– Kielenkäyttö on siistiytynyt paljon vuosien saatossa. Rangaistusten pelko on tehnyt tehtävänsä. Ja kovakin tunnepurkaus on vain unohdettava ja keskityttävä seuraavaan palloon.

Myös tuomari valmistautuu suoritukseensa huolella. Kun viheltää kovempia pelejä, myös vaatimustaso on korkeammalla.

– Aamusta asti alan valmistautumaan päivän peliin. Tuleehan pallo aivan eri kovuudella huippupeleissä kuin alasarjoissa.

Edes kesä ei tarkoita tuomarille täydellistä vapaata. Tulevan kesän tavoitteekseen Parviainen kertoo beach volleyn tuomarikurssin käymisen ja beach-turnausten tuomaroinnin.

Parviaisen tapaa myös jatkossa lentopallokenttien laidalla ja hänet voi bongata televisiosta liigapeleistä.

– Täytyy katsoa, kuinka kauan pärjää nuorempien vauhdissa. Tähän asti on vielä pärjätty, Parviainen naurahtaa.