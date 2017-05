Kevät toi, kevät toi ilkivallantekijän

Vandalisoituja postilaatikoita, rikottuja bussipysäkkejä, silvottuja autonrenkaita ja elämöintiä keskellä yötä. Kevään tultua ilkivallantekijät ovat lähteneet liikkeelle.

Lempäälän keskustassa sijaitsevan kerrostalon väki on huolissaan. Luonnollisesti huolta on omasta omaisuudesta, mutta myös nuorista. He pelkäävät, että ajattelematon leikki loppuu huonosti. Korkean kerrostalon katolle on kiivetty jo monet kerrat. Kyseistä hengenvaarallista leikkiä ovat leikkineet puoli kahdelta yöllä polkupyörällä liikkeellä olevat nuoret. Asukkaat hämmästelevät nuorison myöhäistä ulkonaoloaikaa. Luulisi kotona jo kaivattavan.

Vaikka puhutaan nuorista, korostavat taloyhtiön asukkaat, että suurin osa heistä on fiksua väkeä. On harmillista, että pieni porukka pilaa helposti koko joukon maineen.

Rikotut paikat ja asiat maksavat. Korvaussumma saattaa kivuta yllättävän korkeaksi ja talousongelmat voivat vaikuttaa nuoren koko tulevaisuuteen.

Ilkivallan lisäksi ongelmaksi on muodostunut vanhan S-marketin parkkipaikalla aikaansa viettävä joukko. Tai tarkemmin sanottuna kova ääni, joka siitä joukosta lähtee. Äänekäs porukka pelottaa varsinkin vanhempaa väkeä, eikä moni uskalla lähteä enää iltayhdeksän jälkeen ulos. Puhumattakaan, että kävisivät toivomassa pienempää ääntä kokoontujilta. Pelko on myös syy, miksi he haluavat pysyä tässä jutussa tunnistamattomina.

Yhteyttä poliisiin on otettu useampaan otteeseen, mutta he saapuvat paikalle aina liian myöhään. Katollekiipeilijät ovat kadonneet ja paikkojen rikkojat paenneet. Keskusta-asukkaat harmittelevat Lempäälän oman poliisiaseman lakkauttamista ja yleisesti poliisien määrärahojen pienuutta. Nyt heidän pitää itse maksaa turvallisuudestaan ja toimenpiteisiin on jo ryhdytty. Katuvalojen sammuttamista keskusta-alueelta puolen yön aikaan kritisoidaan myös. Pimeän turvin on kiinnijäämisen riski pienempi.

Kerrostalon väki heittää pallon nyt eteenpäin. He toivovat, että vanhemmat keskustelevat lapsiensa kanssa. Kouluissakin olisi syytä ottaa ilkivalta ja sen seuraukset puheeksi. Poliisilta toivotaan myös jalkautumista kouluihin asian tiimoilta. Lisäksi he ehdottavat Lempäälän kunnalle esimerkiksi vartiointitoimia vanhan S-marketin alueella.

Poliisi kommentoi

Valkeakosken poliisiaseman esimies ja tutkinnanjohtaja Antti Uusipaikka kertoo, että mitään merkittävää piikkiä ilkivallanteoissa ei ole ollut Lempäälässä tai Vesilahdessa havaittavissa. Esimerkiksi Vesilahden renkaidenviiltely ja Lempäälän postilaatikkojen heittely junaradalle ovat poliisilla tiedossa.

Vanhan S-marketin alue on hänen mukaansa kautta historian ollut nuorille kokoontumispaikka ja siellä on poliisi piipahtanut milloin kovaäänisen musiikin, milloin uudevuodenrakettien ampumisen vuoksi.

Sitä, että poliisi ei aina ehdi paikalle ajoissa esimerkiksi ilkivallantekijöitä nappaamaan, hän pitää ikävänä ongelmana. Sisä-Suomen poliisin alue ulottuu aina Urjalasta ja Valkeakoskelta Pälkäneelle, eikä poliisipartio välttämättä ole lähellä. Kiireellisemmät tehtävät ajavat myös vähemmän kiireellisten ohi. Siitä huolimatta Antti Uusipaikka muistuttaa, että aina on syytä soittaa poliisi paikalle, kun aihetta on.

– Resurssien takia ei kannata jättää soittamatta, hän sanoo.

Kunta kommentoi

Lempäälän kunnan vs. tekninen johtaja Tiia Levonmaa kertoo, että Lempäälän kunnassa katuvalot ovat sammutettuina päätietä (Tampereentie) lukuun ottamatta 00.30–04.00 välisenä aikana. Eli valot eivät ole sammutettuina vielä klo 22.00. Katuvalot toimivat kuitenkin lisäksi hämäräkytkimellä, eli ne eivät syty kuin hämärälllä tarkoittaen sitä, että mikäli kevät/kesäaikaan klo 22.00 on valoisaa, niin katuvalot eivät syty.

– Nuorison häiritsevä käyttäytyminen ja ilkivalta ovat pääsääntöisesti poliisiasioita. Kunnalla on vartiointi-liikkeen kanssa sopimus kunnan kiinteistöjen vartioinneista. S-marketin tontti on 8. toukokuuta ostettu kunnalle ja kiinteistön mahdollisesta vartioinnista kunta vastaa jatkossa. Tähän asti POK:lla on ollut sopimus vartiointiliikkeen kanssa. Lisäksi toki yksityiset kiinteistöt voivat tehdä omien kiinteistöjensä osalta sopimuksia vartiointiliikkeiden kanssa tai lisätä tarvittaessa oman kiinteistönsä valaistusta.

– Minulle on kulkeutunut tieto asukkaiden huolesta koskien vanhan S-marketin tonttia. Asialle ei ole vielä voitu mitään tehdä, kun tontti ei ole ollut kunnan omistuksessa. Mietimme jatkossa keinoja omalta osaltamme ongelman ratkaisemiseksi, Tiia Levonmaa sanoo.