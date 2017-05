Tampereen kaupunkiseutu on ottanut käyttöön innovaatiosetelijärjestelmän. Innovaatiosetelillä hankittavan palvelun on oltava yritykselle merkittävä avaus tai askel uuteen ja sen on tuettava yrityksen digitalisaatiota.

Myönnettävien innovaatioseteleiden arvot ovat 500 eurosta 5 000 euroon. Innovaatiosetelihanketta koordinoi Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy. Tuki on sataprosenttinen ilman omavastuuta ja se maksetaan suoraan palveluntuottajalle. Setelillä tuettavan palvelun on tarkoitus madaltaa kynnystä käyttää innovaatio-, kansainvälistymis-, ja kasvupalveluita eli setelin toivotaan generoivan esimerkiksi erilaisia tutkimus- ja kehityshankkeita yrityksille ja yritysryhmille.

– Keväälle varatut innovaatiosetelit on nyt jaettu yrityksille. Ensi syksyn innovaatioseteleiden haku avautuu syyskuussa, sanoo palveluvastaava Tarja Törmänen Tredeasta.

Hän korostaa, että vaikka kyse on suhteellisen pienestä rahallisesta tuesta, siitä voi olla pienelle tai keskisuurellekin yritykselle iso merkitys.

Samaa mieltä on Lempäälässä metallipakkauksia ja -astioita valmistavan Metalpak Oy:n toimitusjohtaja Pertti Pirttijoki. Yritys on ollut vuodesta 1986 osa suurempaa Kiilto Family -konsernia.

– Siksi Metalpakilla ei yleensä ole mahdollisuutta päästä vastaavanlaisten kehitystukien pariin. Nyt on toisin, Pirttijoki sanoo innoissaan.

Metalpak Oy:n valmistamissa astioissa säilytetään, varastoidaan ja kuljetetaan pääasiassa elintarvikkeita sekä toisaalta maaleja ja muita kemikaaleja. Jotta yrityksen valmistamissa metalliastioissa saa kuljettaa vaarallisiksi luokiteltuja aineita, astioiden pitää olla sertifioituja. Metalpakilla on kuusi sertifikaattia erilaisille vaarallisten aineiden kuljetusluokille.

Astioita koestetaan ja niiden tiiviyttä testataan muun muassa paineistamis- ja pudotuskokein. Jotta tuotteet saataisiin kehitettyä aina vain paremmiksi ja turvallisemmiksi Metalpak Oy on nyt 2 000 euron suuruisen innovaatiotuen turvin käynnistämässä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa lujuuslaskenta- ja mallinnushankkeen esiselvitystyön. Selvitystyön alla on muovireunuksinen, entistä tiukempi hybridikansi.

Tuotekehitykseen tähtäävä yhteistyökuvio sai alkunsa aivan hiljattain, kun Pirttijoki tapasi alihankintamessuilla TAMK:in edustajan.

– Vaikka innovaatioseteli ei ole suuren suuri, se mahdollisti hankkeen esisuunnittelun tekemisen. Tämä osui meille juuri oikeaan vaiheeseen. Hankehakemus lähtee nyt Tekesille, ja hanke jatkuu siitä puolitoista vuotta, sanoo Pirttijoki kiitellen sitä, kuinka helppoa asian tiimoilta on ollut asioida Tredean suuntaan.

Metalpak Oy Sääksjärvellä

Nimensä mukaisesti Metalpak valmistaa metallisia pakkausastioita. Yritys on perustettu vuonna 1983. Nykyinen tehdasrakennus Sääksjärvellä on rakennettu vuonna 1987.

Suurin asiakasryhmä on maaliteollisuus, toisena tulee elintarviketeollisuus. Tuotannosta vientiin menee vuosittain 20–25 prosenttia, pääasiassa Ruotsiin, Viroon ja Venäjälle.

Liikevaihto on hieman runsaat 9,0 miljoonaa euroa. Metalpak Oy työllistää 36–40 henkilöä.

– Sesonkiaikaa meillä on huhtikuulta elokuulle. Silloin töitä tehdään osin kolmessa vuorossa, vuodesta 2008 tehtaan toimitusjohtajana ja sitä ennen vuodesta 2004 tehdaspäällikkönä toiminut Pertti Pirttijoki sanoo.

Raaka-aineena yhtiö käyttää 0,25–0,4 -millistä elektrolyyttisesti tinapinnoitettua teräslevyä, jota tuodaan ulkomailta. Astioiden koot ulottuvat pienistä 0,33 litran purkeista aina 25-litraisiin astioihin.

Metalpak Oy investoi vuonna 2012 noin kaksi miljoonaa euroa uuteen tuotantolinjaan. Kokoonpanolinjoja on yhteensä kolme.

Metalpak Oy on perustajajäsenenä mukana metallipakkausten tuottajayhteisö kierrätysyhdistys Mepak-Kierrätys Oy:ssä. Vaikka muovi on vahvasti tehnyt tuloaan pakkausteollisuuteen, tilanne on Pirttijoen mukaan stabiloitunut, ja hän uskoo metalliastioiden pitävän pintansa jatkossakin.

– Metallipakkausten kierrätysprosentti on seitsemänkymmentäviisi.

– Toivoisin ihmisten havahtuvan pakkausten kierrätettävyyteen ja ympäristöystävällisyyteen. Käyttämämme materiaali on jo nyt osaksi kierrätettyä